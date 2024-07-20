高爾宣剛結婚當爸...驚喊：不要射我下體！　大8歲孕妻芮德全程目睹

記者蔡琛儀／桃園報導

由本色音樂舉辦的「本色祭」今（20日）起在桃園陽光劇場舉行，今晚高爾宣帶來〈Everybody Bounce〉、〈On my way〉、〈Without you〉等，並與Pizzali、王Aden等人一起演出，由於台下觀眾幾乎人手一支手槍，他還頻喊話：「不要射我雞雞！」

▲高爾宣 。（圖／本色提供）

而他唱到一半更脫掉外著的粉色襯衫，只穿著白色背心露出健壯臂肌，笑喊：「不要再叫我脫了，我感覺我很赤裸！」也直呼：「你們台下的人都穿很少，我都不敢看你們。」而他上個月宣布與大8歲的芮德結婚，且將在11月迎來女兒出生，今芮德也挺著孕肚愛相隨。

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今天美秀集團和張震嶽聯手演出，他們兩年前本有機會在高雄巨蛋合作演出，但因疫情延期後最終取消，如今終於有機會再次合作。

▲▼美秀集團和張震嶽聯手演出，連休息中的團員修齊（上圖長髮男）也驚喜現身。（圖／本色提供）

在唱到〈擋一根〉前，張震嶽說自己下一首歌肯定忘詞，「但沒有關係，因為今天有人幫忙！」原來是去年因飽受身心疾病所苦，宣告暫時停止樂團活動的吉他手修齊，無預警驚喜現身台上，不僅瘋狂朝台下噴射水柱，最後還拿起吉他共演，雖然沒有演唱，還是令不少歌迷都感動不已。