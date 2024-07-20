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賴慧如被胡瓜爆出驚天內幕　疑與郭忠祐交往出面說明了

記者葉文正／台北報導

白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，邀請能唱能跳的歌手賴慧如、郭忠祐、彭正、楊淨宇、黃露瑤、黃新皓、談詩玲、陳思瑋、吳美琳、蔡亞露、.明 亮、吳冠瑩、蔡亞露、曹晶晶、胡子萱、尤娜、Give me five少女隊到節目中。

▲賴慧如(左)與郭忠祐。（圖／民視提供）

▲賴慧如(左)與郭忠祐。（圖／民視提供）

一開始白冰冰先帶領大家一起跳糖葫蘆，並笑說大家的復健舞跳得很不錯！其中大牌秀邀請龍千玉跟江志豐到節目中，白冰冰說每一次去做公益，都會遇到龍千玉，他們算是好人好事代表，但儘管做了這麼多好事，還是要給考題，馬上音樂一下就要2人跳糖葫蘆舞蹈，現學現賣的2人跳完，龍千玉也虧江志豐說：「弟弟，你復健得不錯喔！」，白冰冰也大讚說2人跳得很不賴，配合度也百分百。

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▲賴慧如(左)與郭忠祐。（圖／民視提供）

▲白冰冰(右起)、龍千玉、江志豐。陽帆。（圖／民視提供）

「龍飛鳳舞爭霸賽」團體賽，賴慧如跟郭忠祐合體一起演唱〈舊鞋〉，展現滿滿的好默契，賴慧如說覺得郭忠祐進步很多，因為以前他比較害羞，演唱到一半互動他還會尷尬，現在因為有常常合作，甚至拍MV都是自己倒貼追求他，賴慧如更透露以前她還沒結婚前，因為錄《綜藝大集合》，兩人住在附近所以會同搭一台車去現場，當時胡瓜還誤認為他們在談戀愛，直到她結婚才知道原來是烏龍一件。

而郭忠祐則說很開心這一次可以跟賴慧如一起合唱，因為2人認識很久了，平常如果有去唱歌也都會唱很多合唱歌，可以再度在節目上合作很開心，也確實安心了不少。

龍千玉說跟白冰冰認識30多年，以前就很照顧他們姊弟，所以前一天才從加拿大回來，就進民視攝影棚演唱，而她也透露私底下白冰冰都會給她信心，會誇讚她表演服準備的很用心，而也覺得白冰冰永遠都像充飽電很有活力，也願意學習新東西，自己這一次也跟弟弟在節目中唱得很開心，也跟很多歌手一起交流學習。

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賴慧如, 胡瓜, 郭忠祐

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