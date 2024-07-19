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70歲資深小生上節目突拿筷子戳頸　下場讓眾人驚呆

記者葉文正／台北報導

資深男星姜厚任曾是80年代當家小生，過去主演《媽媽吉利小叮噹》等電視劇而家喻戶曉，儘管近年淡出螢光幕，仍有不少粉絲對他「冷峻小生」的模樣印象深刻。

▲姜厚任輕而易舉將筷子折斷，令現場驚呼聲不斷。（圖／年代提供）

▲姜厚任上節目。（圖／年代提供）

近日姜厚任到《聚焦2.0》分享養生經，表示凍齡秘訣就是將運動視為生活習慣，錄影當天直接將家中健身器材搬進攝影棚，現場示範引體向上，一氣呵成、臉不紅氣不喘，最後加碼表演如何運用氣功從喉嚨將筷子折斷，現場驚呼聲不斷，強壯體魄讓人無法相信姜厚任已經70歲了！

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▲姜厚任輕而易舉將筷子折斷，令現場驚呼聲不斷。（圖／年代提供）

▲姜厚任輕而易舉將筷子折斷，令現場驚呼聲不斷。（圖／年代提供）

姜厚任有「台版蘇志燮」的封號，儘管已經70歲外型依舊保養得宜，每天養成運動習慣，引體向上、伏地挺身難不倒外還練出人魚線，結實身材羨煞眾人，姜厚任精通氣功、永春拳、柔道、跆拳道、武當及少林等武功，可以將「氣」聚集在喉嚨，保護脆弱器官、抵擋外力攻擊，直言可以從喉嚨將筷子折斷，姜厚任親自示範時旁人看了驚恐萬分，沒想到輕而易舉就將筷子折斷，全場驚訝不已直呼不可思議，主持人高文音也忍不住讚嘆：「果然薑是老的辣！」

▲姜厚任輕而易舉將筷子折斷，令現場驚呼聲不斷。（圖／年代提供）

▲姜厚任輕鬆作引體向上。（圖／年代提供）

姜厚任對養生有一套邏輯，認為將時間拿來做運動，可以縮短未來生病躺在床上的日子，而這觀念也獲得邱正宏醫師認同，醫師提醒民眾可以透過訓練背肌來改善糖尿病，因體內棕色脂肪量提高可以幫助身體消耗熱量、加速糖分代謝，對糖尿病患者有正面效益，建議大家每日保持運動習慣。

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