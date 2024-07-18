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「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

記者劉宛欣／綜合報導

大陸音樂人伊德爾近3年前爆出與郭采潔熱戀消息，負面消息也不斷，不僅遭爆料疑似劈腿、吸毒，還被一名自稱曾與他相親的網友爆料條件差、利用人脈關係和騷擾，面對醜聞，他在2022年初時發聲明駁斥傳聞，強調已經委託律師處理。不知為何「郭采潔竟然結婚了」關鍵字突然在18日衝上微博熱搜第一名，內容提及兩人的戀情，整個晚上都霸榜，熱度相當驚人。

▲郭采潔、伊德爾緋聞戀情又突然浮上檯面 。（圖／翻攝自郭采潔、伊德爾微博）

▲郭采潔、伊德爾緋聞戀情又突然浮上檯面 。（圖／翻攝自郭采潔、伊德爾微博）

「郭采潔竟然結婚了」關鍵字相關貼文中，全都是2年前就曾曝光的伊德爾醜聞，事實上，伊德爾2022年初就發過聲明澄清「非常抱歉佔用了社會資源，造成了不良影響。在此向事件所波及到的相關女士、無辜牽連者以及我的家人道歉，非常抱歉給你們帶來了傷害。」他駁斥吸毒、濫交等傳聞，透露有委託律師處理，對造謠者、傳播者保留追究法律責任的權利。

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▲郭采潔、伊德爾緋聞戀情又突然浮上檯面 。（圖／翻攝自郭采潔、伊德爾微博）

▲郭采潔結婚關鍵字衝上熱搜 。（圖／翻攝自微博）

此前，郭采潔2021年初被拍到和伊德爾牽手摟腰，熱戀緋聞頻傳，甚至還有人傳他們已經結婚的消息，但雙方並未認愛。沒想到，但在2022年初卻有一名網友自稱「郭采潔現任老公是我的前相親對象」，寫下長文控訴伊德爾私生活混亂、涉毒，還爆料郭采潔送了2套房子給他、還出資人民幣500萬元（約台幣2000萬元）幫開公司，這篇貼文時隔2年多又被挖出熱議，背後原因不得而知。目前，郭采潔與伊德爾尚未給出回應。

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