蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

記者劉宛欣／綜合報導

有著台灣「YouTube長青樹」之稱的百萬網紅蔡阿嘎，日前因為元老級員工蘿拉使用與廠商簽訂AB合約的手段，A走公司千萬，痛心與對方切割、解雇。他將業務工作重新分配，其中，老員工耶嫩回歸，擔任新的業務窗口，在蔡阿嘎最新的Podcast節目《關我屁事》中，耶嫩透露自己當初的離職原因，揭露蘿拉私下的種種惡劣行徑。

▲蘿拉（中）用不法手段偷走蔡阿嘎公司上千萬。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）

耶嫩在離開蔡阿嘎公司的3年間，進了新創公司，做得也相當順風順水，說起選擇回歸大頭佛工作室的原因，他笑稱「因為回來就看不到髒東西了」。他當初離職曾列出蘿拉的7項不良行為，包含在同事面前公開說討厭耶嫩，買禮物時故意漏掉耶嫩，以及不時找機會批評他的工作表現。蘿拉甚至曾說他只會讀書，讀書的成績都是靠運氣，一點實力都沒有。

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▲耶嫩公開爆料蘿拉過往種種惡行。（圖／翻攝自耶嫩Instagram）

在工作上，蘿拉常常故意挑蔡阿嘎工作忙、氣氛好時提出問題討論，試圖讓問題模糊過關，她還經常將工作推給其他同事，如果同事不願意，她還會生氣甩門、摔手機。有些很早就已經討論完的事項，蘿拉會等到最後關頭才問，讓耶嫩毫不留情諷刺「不知有沒有帶腦上班」。

此外，耶嫩還爆料蘿拉在蔡阿嘎面前，會故意營造很照顧同事的形象，但私底下卻小動作連連，這也是他當初離職時，不敢將蘿拉的行為揭露的原因之一，擔心蘿拉的人脈廣泛，如果與對方撕破臉，會遭受報復。最後在蘿拉惡行被蔡阿嘎得知，並將蘿拉解雇後，耶嫩自爆當下回想到過去所經歷過的事，在家裡痛哭流涕「壓抑很久的情緒終於釋放出來，覺得終於有人理解我，原來我不是一個人」。