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為人父難忍幼兒園狼師案！謝和弦怒「支持私刑」：台灣需要模範計程車

記者劉宛欣／綜合報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園狼師毛畯珅涉嫌性侵多名女童案，引發社會公憤。各界紛紛抨擊，有民眾怒不可遏，跑到涉案的2間托嬰中心外噴漆，警方調查後確認嫌犯為38歲黃姓男子、無前科，18日下午5時許抵達派出所，表示不後悔噴漆，未來還有可能發動進一步抗爭。藝人謝和弦稍早也在臉書曬出幼兒園被噴漆的照片，身為人父的他無法接受此等惡行，直呼支持私刑。

▲▼ 北市幼兒園遭人噴漆，犯嫌作案畫面曝光 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲幼兒園遭憤怒的民眾噴漆。（圖／記者張君豪翻攝）

謝和弦18日下午透過臉書，上傳了幼兒園鐵門上被噴漆「性侵幼兒毛畯珅」的現場照片，近年來將重心放在家庭，育有兩個孩子的他也對這次事件感到憤怒，直呼「台灣需要《模範計程車》，支持私刑教育，哈們」。韓劇《模範計程車》由實力派演員李帝勳主演，劇情講述一群營運地下秘密計程車公司的人，替無法透過法律伸張正義的受害者，向加害人復仇的故事。

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▲謝和弦怒到直呼需要私刑教育。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦怒到直呼需要私刑教育。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

不少名人都為此發聲，前主播張齡予身為母親，日前也發文直呼不應再讓人質疑台灣法律保護加害人，對於外界議論新聞媒體對此事的報導篇幅過少，她也解釋：「兒少對於新聞媒體綁手綁腳報導規定，請聆聽新聞業意見一起協調。」最後她也呼籲家長要強化自身與孩子的防衛意識，希望能夠為孩子們提供一個正常、安全的成長環境。

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