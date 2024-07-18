許光漢萌點＋1「肚子餓就生氣」一天吃四餐　旅行被搭訕：給聯絡方式ok

記者蕭采薇／台北報導

被稱作「亞洲公共財」的許光漢，為了工作總是飛來飛去，卻也接下旅遊平台年度大使的代言。18日記者會上，他透露旅行走隨性風格，大地雷「就是一定要規劃行程的人」。而提到電影《關於我和鬼變成家人的那件事》傳出將翻拍泰版，他也驚喜表示：「如果有的話，當然很開心！」

▲許光漢透露自己餓不得，要是肚子餓就會心浮氣躁。（圖／記者李毓康攝）

許光漢主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》是去年度台片票房冠軍，衍生影集《正港分局》也即將上線。同時泰國人氣CP「BKPP」（Billkin、PP Krit）新片《RED》先前在招商會釋出前導片，被傳出就是《鬼家人》泰版。

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先前《關於我和鬼變成家人的那件事》製作公司「金盞花大影業」的另一部票房破億作品《當男人戀愛時》就曾被翻拍成泰版，可信度頗高。對此許光漢在活動聽到這消息，露出相當驚訝的表情，表示「如果有的話，被翻拍當然很開心！」至於是否會去客串泰版跳《舞孃》，他則表示：「我相信大家會想要看另外一個人的感覺是怎麼樣。」

▲許光漢以代言人身份，出席Klook十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

許光漢聊起旅遊，表示最重要的就是好心情、好旅伴，也能夠接受獨旅，「我覺得自己旅行會有很多有趣的事情發生。」記者詢問他是否有被搭訕過？他笑說有過這樣的經驗，走在路上逛逛街、買咖啡，就會有女生來找他聊天，如果與對方聊得來，他也不排斥給對方自己的私人聯絡方式。

不過出去玩都走隨性風，不會特別去排行程，所以旅行中的大地雷「就是一定要規劃行程的人」，「如果要跟大家講說我們一定要一起去這個地方，我還是會去，但就是會想說好累啊！可以睡久一點嗎？」不過許光漢笑說自己運氣很好，目前都沒有很旅伴吵過架，如果要一起出去玩，自己可能會負責找飯店或找好吃的。

▲許光漢以代言人身份，出席Klook十週年記者會。（圖／記者李毓康攝）



身為吃貨的他自認「是不能餓的人」，要是肚子餓就會心浮氣躁，要吃好東西才能展開好旅程，「最後一天吃四餐，如果早上7點起床的話，算一下可能含宵夜要吃四餐。」許光漢也許願想去西班牙走朝聖之路，和去冰島看極光。