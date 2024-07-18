2024艾美獎／《幕府將軍》25項入圍超威！　《大熊餐廳》刷新紀錄

記者蕭采薇／綜合報導

第76屆艾美獎18日公布入圍名單，以日本武士為背景的美劇《幕府將軍》以25項提名居冠、《大熊餐廳》入圍23項居次，Disney+成為入圍大贏家，此外熱門影集《王冠》18項，話題影集《馴鹿寶貝》也有11項提名，頒獎典禮將於9月15日舉行。

▲《幕府將軍》真田廣之。（圖／Disney+提供）

《幕府將軍》堪稱是「日本版權力遊戲」，故事改編自英國小說家詹姆斯克萊維爾（James Clavell）的暢銷代表作，時代背景為日本關原之戰前夕，講述日本近代可歌可泣的武士史詩。

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《幕府將軍》主演的真田廣之更以此入圍劇情類影集最佳男主角，與奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼以及《劫機七小時》伊卓瑞斯艾巴、《史密斯任務》唐納葛洛佛、《異塵餘生》華頓哥金斯、《王冠》多明尼克魏斯特競爭。《幕府將軍》其他演員淺野忠信、平嶽大、澤井杏奈也都闖進入圍名單。

▲《大熊餐廳》以23項入圍，刷新喜劇類影集單年提名最多的紀錄。（圖／Disney+提供）

來勢洶洶的《大熊餐廳》23項入圍刷新喜劇類影集單年提名最多的紀錄，除了主演傑瑞米艾倫懷特、阿尤艾德維利、利昂納爾伯埃斯、艾邦摩斯貝克許、麗莎科倫扎亞斯入圍，多位大咖更入圍最佳客串演員獎項，包括強柏恩瑟（Jon Bernthal）、巴布奧登科克（Bob Odenkirk）、威爾普爾特（Will Poulter）、奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）為該獎項增添看頭。

2024第76屆艾美獎部分入圍名單

最佳劇情類影集

《王冠》

《異塵餘生》

《鍍金年代》

《晨間直播秀》

《史密斯任務》

《幕府將軍》

《外放特務組》

《三體》

劇情類影集最佳男主角

《劫機七小時》伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）

《史密斯任務》唐納葛洛佛（Donald Glover）

《異塵餘生》華頓哥金斯（Walton Goggins）

《外放特務組》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《幕府將軍》真田廣之

《王冠》多明尼克魏斯特（Dominic West）

劇情類影集最佳女主角

《晨間直播秀》珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）

《鍍金年代》凱莉庫恩（Carrie Coon）

《史密斯任務》瑪雅埃斯金（Maya Erskine）

《幕府將軍》澤井杏奈

《王冠》伊美黛史道頓（Imelda Staunton）

《晨間直播秀》瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）

劇情類影集最佳男配角

《幕府將軍》淺野忠信

《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）

《晨間直播秀》馬克杜普拉斯（Mark Duplass）

《晨間直播秀》喬漢姆（Jon Hamm）

《幕府將軍》平嶽大

《外放特務組》傑克洛登（Jack Lowden）

《王冠》喬納森普萊斯（Jonathan Pryce）

劇情類影集最佳女配角

《鍍金年代》克莉絲汀巴倫絲基（Christine Baranski）

《晨間直播秀》妮可貝海爾（Nicole Beharie）

《王冠》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）

《晨間直播秀》葛麗塔李（Greta Lee）

《王冠》蕾絲莉蔓薇爾（Lesley Manville）

《晨間直播秀》凱倫皮特曼（Karen Pittman）

《晨間直播秀》霍蘭泰勒（Holland Taylor）

最佳喜劇類影集

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《人生如戲》

《天后與草莓》

《破案三人行》

《媛夢棕櫚灘》

《原鄉之犬》

《吸血鬼家庭屍篇》

喜劇類影集最佳男主角

《吸血鬼家庭屍篇》麥特貝里（Matt Berry）

《人生如戲》拉里大衛（Larry David）

《破案三人行》史提夫馬丁（Steve Martin）

《破案三人行》馬丁肖特（Martin Short）

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

《原鄉之犬》D’Pharaoh Woon-A-Tai

喜劇類影集最佳女主角

《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）

《大熊餐廳》阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）

《破案三人行》席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）

《錢錢錢錢》瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）

《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

《媛夢棕櫚灘》克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）

喜劇類影集最佳男配角

《大熊餐廳》利昂納爾伯埃斯（Lionel Boyce）

《天后與草莓》保羅·W·唐斯（Paul W. Downs）

《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）

《破案三人行》保羅路德（Paul Rudd）

《小學風雲》拉倫西奇（Tyler James Williams）

《週六夜現場》楊伯文（Bowen Yang）

喜劇類影集最佳女配角

《媛夢棕櫚灘》卡蘿爾伯內特（Carol Burnett）

《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）

《天后與草莓》漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）

《小學風雲》賈奈兒詹姆斯（Janelle James）

《小學風雲》雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）

《破案三人行》梅莉史翠普（Meryl Streep）

最佳迷你影集

《馴鹿寶貝》

《冰血暴》

《化學課》

《雷普利》

《無間警探：Night Country》

最佳電視電影

《蒙克先生的最後一案：神探阿蒙大電影》

《常識女王》

《王室緋聞守則》

《皇室醜聞夜》

《甜死人大革命》

迷你影集、電視電影最佳男主角

《同路人》麥特波莫（Matt Bomer）

《馴鹿寶貝》理查蓋德（Richard Gadd）

《冰血暴》喬漢姆（Jon Hamm）

《宿敵：Capote vs. the Swans》湯姆荷蘭德（Tom Hollander）

《雷普利》安德魯史考特（Andrew Scott）

迷你影集、電視電影最佳女主角

《無間警探：Night Country》茱蒂佛斯特（Jodie Foster）

《化學課》布麗拉森（Brie Larson）

《冰血暴》茱諾坦普（Juno Temple）

《毒門教母》索菲婭薇格拉（Sofia Vergara）

《宿敵：Capote vs. the Swans》娜歐蜜華茲（Naomi Watts）

迷你影集、電視電影最佳男配角

《同路人》喬納森貝利（Jonathan Bailey）

《The Sympathizer》小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）

《馴鹿寶貝》湯姆古德曼希爾（Tom Goodman-Hill）

《無間警探：Night Country》約翰哈克斯（John Hawkes）

《冰血暴》拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）

《化學課》路易斯普爾曼（Lewis Pullman）

《宿敵：Capote vs. the Swans》崔特威廉斯（Treat Williams）

迷你影集、電視電影最佳女配角

《雷普利》達科塔芬妮（Dakota Fanning）

《橋下殺人事件》莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）

《馴鹿寶貝》潔西卡甘寧（Jessica Gunning）

《化學課》雅佳娜歐蜜金（Aja Naomi King）

《宿敵：Capote vs. the Swans》黛安蓮恩（Diane Lane）

《馴鹿寶貝》娜瓦茂烏（Nava Mau）

《無間警探：Night Country》卡莉瑞斯（Kali Reis）