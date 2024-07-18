獨家／逸祥砸千萬淡水買首間房！　認了積蓄全花光「打算往人生下一個方向」

記者孟育民／台北報導

逸祥曾是《瘋神無雙》的班底，近年轉戰電視通告、網路，最近終於結束租房人生，在淡水買下首間房子，他接受《ETtoday星光雲》訪問，透露房子加上仲介費、代書的費用大約花了1000萬左右，「我已經是把所有的錢都投入了，然後父母有支持，才把頭期款準備到位。」

▲逸祥在淡水買下首間房。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

他透露家裡權狀20坪，實際面積大約15坪，被問到為何會想在淡水買房？他說：「台北市買不起不考慮，就往新北市找，因為之前有去淡水玩，覺得那邊環境還蠻好的，有山有海，是一個很舒適的地方。因為這是未來家庭的房子，另一半也很喜歡，就決定買這裡。」他說要買房有思考了一段時間，因為擔心付不出貸款，最後還是忍痛將積蓄投入買下首間房子，「我是使用新青年安心成家貸款，所以前三年利率只有1.775 ，大約繳1萬3左右，後三年大約2萬6。」

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他分享買房的心情，「能買到當然非常開心，但其實過程很多波折，首先是頭期款要籌錢，然後銀行那邊也不知道貸款能不能過，所以就是一直問然後等待，到現在終於交屋了，當然是非常開心，但是接下來又要面臨裝潢的大工程，所以還在起伏當中。遇到最大的困難就是裝潢又要花一筆錢啊！希望不要花太多！」

現在終於買房了，他和女友交往4年感情穩定，問到會打算進入下一階段嗎？他則笑說：「是的，如果新家都安頓好了，自己也打算往人生下一個方向走了！」





