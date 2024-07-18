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「最美港姐」李嘉欣修圖被抓包！P手臂缺一塊　54歲真實狀態曝

記者高語璠／綜合報導

香港女星李嘉欣有著「最美港姐」稱號，與富商許晉亨結婚後就淡出演藝圈。不時透過社群分享日常的她，日前曬出的生活照意外被網友發現P圖痕跡，在網路上掀起熱烈討論。

▲▼「最美港姐」李嘉欣P圖被發現。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

▲「最美港姐」李嘉欣P圖被發現。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

透過李嘉欣分享的照片可見到，她身穿黃色長洋裝，將一頭秀髮給放下，搭配白色涼鞋、淡綠色斜背包，整體穿搭溢出滿滿夏天氣息。仔細一看，發現現年54歲的她保養得宜，凍齡模樣完全看不出真實年齡。

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▲▼「最美港姐」李嘉欣P圖被發現。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

▲李嘉欣凍齡的模樣，讓人看不出她的真實年齡。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

格外引起注意的是，李嘉欣左手疑似受到P圖影響，手臂中間處缺了一塊，因此有網友在留言處寫下「包和手臂怎麼了」，其他人見狀則表示，「想發就發，好美，狀態真好啊」、「清新自然大美人」、「姐姐太美啦」、「我心目中最美的女人」。

▲網友評論。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

▲網友評論。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

值得一提的是，李嘉欣2008年與老公結婚後，經常曬出小倆口的合照，日前才曬出同框慶生照，畫面中夫妻倆緊靠在一起，臉上帶著燦爛笑容，甜蜜模樣令人稱羨。

▲▼「最美港姐」李嘉欣P圖被發現。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

▲李嘉欣日前才在社群PO出與老公的合照。（圖／翻攝自微博／李嘉欣Michele）

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