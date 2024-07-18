Stray Kids提前半年「全員續約」！　JYP娛樂喜宣布：雙方深厚信任

記者張筱涵／綜合報導

韓團Stray Kids今（18日）宣布已經和JYP娛樂續約，全員其實合約是明年初才到期，但他們決定提前續約。JYP娛樂發出聲明，指出Stray Kids在全球音樂市場上展示獨特音樂和表演力量，雙方基於深厚的信任，簽署了充滿遠大願景的續約。

▲Stray Kids和JYP娛樂續約。（圖／翻攝自X／Stray_Kids）



JYP娛樂今天宣布，Stray Kids全體成員（方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N），已在明年初專屬合約到期前完成續約。他們守護了共同打造的「Stray Kids」，並準備再次向更高的未來邁進。

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JYP娛樂計劃繼續推動全方位內容，憑藉成員們出色的音樂表現力，策劃和激活獨特的Stray Kids文化內容，確保多樣化的渠道來展示團體的魅力，並廣泛擴展其全球粉絲影響力。

事實上，Stray Kids於2018年3月正式出道，每張專輯都載有成員親自創作的音樂和故事，配以獨創的表演和內容，受到全球粉絲的熱烈支持，他們也創下許多佳績，2022年3月以《ODDINARY》進入美國告示牌主榜「Billboard 200」，之後連續四次在該榜上奪冠，他們也將展開新一輪的世界巡演《dominATE》，11月2日將在高雄世運主館開唱。