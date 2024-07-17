伍佰變身機車派報員！曾寶儀首部監製電影超狂卡司曝光

記者許逸群／台北報導

曾寶儀領軍監製療癒系電影《愛情城事》，號召來自各地的多位新銳創作者，張吉安、黃綺琳、許承傑、劉權慧、巴沃邱寧多傑、殷振豪、哈希德阿米、黃婕妤、李心潔、謝沛如，並集結華語電影史上最多金的演員卡司齊聚飆戲，共譜十段藏身於城市巷弄裡關於「愛」的故事。

▲曾寶儀領軍監製的電影《愛情城事》卡司陣容相當強大。（圖／華映娛樂提供）

2023金馬影展閉幕片、集結近年華語電影最強卡司的《愛情城事》，由監製曾寶儀和製作人馬君慈領軍，邀請國際金獎導演群共同執導，齊聚台港星馬影帝后與金獎得主等實力派演員飆戲，展開十段跨越種族與性別的都市情緣，窺見現代人各種愛的樣貌。

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《愛情城事》今日發布正式預告和海報，可見伍佰飾演的派報員騎著打檔車，在魔幻的天空顏色倒映下，他遇見了李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、鄭秀文、劉冠廷、婁峻碩、Julia吳卓源、林鉅、方郁婷、鄭中基、張震、卡里姆萊克盧、張榕容、朱軒洋、9m88、林嘉欣與阮經天等人的故事。

▲伍佰變身機車派報員。（圖／華映娛樂提供）

伍佰透露，久沒演出戲劇的他一看到劇本就覺得一定要接演，原因竟是：「我只有獨角戲！」他笑稱，他一直很想挑戰這種沒有對手戲的演出，可說是總算圓夢。預告最後以伍佰所演唱的〈不要放棄〉歌詞收尾：「只要有愛，就會很強大！」

《愛情城事》除了邀請到金馬影后李心潔首度執導劇情片外，她也參與演出導演張吉安所執導的故事，和郭書瑤有精彩對手戲。此外，李心潔7月27日將來台舉辦「電影搶先看暨影人座談」，現場觀眾除了可搶先提早觀賞到電影，更可和李心潔近距離接觸。