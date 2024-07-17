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跨海訪問／Ado台灣連逛2晚夜市　遇鐵粉買DVD慌到逃跑：我很開心

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本「覆面系歌手」Ado擁有驚人天籟，出道就被封為「最強女高中生」，她曾在年初來到台北流行音樂中心開唱，擄獲5千粉絲，台下座無虛席。近日，推出新專輯《殘夢》，她特地越洋接受台灣媒體聯訪，透露當時來台灣時，本來想去動漫畫連鎖店買中文版週刊，恰好遇到粉絲在買演唱會藍光，她自虧「逃出店外」，但心裡其實非常開心。

▲▼跨海訪問／Ado台灣連逛2晚夜市　遇鐵粉買DVD慌到逃跑：我很開心。（圖／環球提供）

▲Ado曾在台北巧遇粉絲，結果慌到逃出店外。（圖／環球提供）

Ado不曾公開過真實面貌，聲音極為有特色的她，受訪時笑著坦「有時候看場合會刻意變聲，不過很少會遇到需要變聲的狀況。」想起上次訪台的經驗，她想去買中文版的週刊少年JUMP，「跟工作人員約了一起去台北的安利美特，沒想到店內剛好有人手上拿著Ado的演唱會藍光，明明是我們自己傻傻地進去那裡，但是在那當下，一群人急忙逃出店外，不過內心其實在竊喜。」

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來到台灣演出時，Ado還買了伴手禮「牙膏」，她笑說：「我在台北買了牙膏之後，整趟世界巡迴就一直用。當時買了好幾條，現在已經用完一整條了。那個牙膏裡面有放進嘴裡也沒問題的星星片，非常可愛又有趣，之前在日本沒看過，用了很感動。」更連續兩天跑到夜市尋美食，熱愛夜市文化，讓她意猶未盡。

▲Ado來台開唱時買了「牙膏」特產回去。（圖／環球音樂提供）

▲Ado來台開唱時買了「牙膏」特產回去。（圖／環球音樂提供）

第二張原創專輯《殘夢》，是她在首次世界巡迴《Wish》結束之後取的，日文意思是「睡醒之後仍殘留在心中的夢」，這一路走來實踐許多夢想，同時也累積了一些因為走上歌手而無法實現的夢，她把心中想法轉化成音樂。她也曾有殘夢的經驗，「比如夢到家人或朋友，或是偶爾做了很幸福的夢，會想繼續留在夢中，捨不開離開床。」

▲Ado台灣連逛2晚夜市　遇鐵粉買DVD慌到逃跑：我很開心。（圖／環球提供）

▲Ado平時會透過打電動或追動畫、看漫畫紓壓。（圖／環球提供）

專輯裡收錄的〈Rule〉，卻也難倒她，「那首歌的唱腔需要不斷嘶吼，樂風走比較激烈的金屬路線，我的聲音既不能被音樂壓過，還要同時兼顧演唱和樂曲的調性，錄得有點辛苦。」她過去站上埼玉競技曾經一時感到目標達成後的徬徨，後來轉換心態站上國立競技場達成創舉，同時也感受到自己的不足，表示還有很大成長空間，「在今後努力突破那些紀錄，也想不斷超越最新的自己。」

Ado忙碌於巡迴，「說不累是騙人的，所以覺得疲倦的時候，我會去好好睡一覺，吃自己喜歡的食物，如果有時間的話，我就會打打電動」，通常追動畫、看漫畫也是她的紓壓方式。

▲▼跨海訪問／Ado台灣連逛2晚夜市　遇鐵粉買DVD慌到逃跑：我很開心。（圖／環球提供）

▲《殘夢》台壓專輯於19日發行。（圖／環球提供）

Ado透過聯訪向台灣粉絲表達謝意，感謝歌迷一直以來的支持，「之前《Wish》世界巡迴演唱會非常開心，希望有機會再到台北玩。我平常在生活中也會不時想起在Wish或造訪台北時的回憶，希望很快能再度舉辦世界巡迴去跟大家見面，謝謝。」

Ado第二張原創專輯《殘夢》台壓盤專輯將於7月19日發行，本次將發行豪華初回盤(CD+DVD)以及通常盤雙版本，除了有專屬台灣粉絲的特典海報與貼紙贈品外，Ado更將為幸運粉絲送上署名的專屬親筆簽名海報，活動詳情請上環球音樂JKPOP社群查詢。

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