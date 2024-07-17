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新家壁紙後藏「一大片神祕符號」　曹佑寧：真的會嚇死

記者蕭采薇／台北報導

改編自都市靈異傳說的驚悚鬼片《鬼們之蝴蝶大廈》，集結金獎視后尹馨、曹佑寧、香港知名演員馮淬帆、還有曾獲金馬、金像獎的好萊塢女星白靈、金鐘迷你男配白潤音，以及蔡振南、莊凱勳、安心亞等。這是尹馨第有一次接到恐怖片的邀請，她笑著說：「我覺得我很適合演厲鬼耶！」

▲《鬼們之蝴蝶大樓》曹佑寧在片中飾演管理員小梁特別照顧尹馨母女。（圖／松露文化提供）

▲《鬼們之蝴蝶大樓》曹佑寧在劇中飾演代班管理員小梁。（圖／松露文化提供）

尹馨在劇中為躲避家暴丈夫（莊凱勳飾）帶著女兒雅雅（林採採） 尹馨表示，身邊的朋友都認為她的眼睛很大，眼神銳利，很適合演鬼片，但沒想到出道多年來都沒有人找她演「鬼」，希望下次有機會可以嘗試。

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▲《鬼們之蝴蝶大樓》曹佑寧在片中飾演管理員小梁特別照顧尹馨母女。（圖／松露文化提供）

▲尹馨（左）很期待演恐怖片，自認很有鬼樣。（圖／松露文化提供）

此外，曹佑寧飾演的代班管理員小樑與尹馨一起發現房間內壁紙的背後，竟然有一大件精美的蝴蝶符號的圖像，曹佑寧說：「如果現實生活中我在住處看到壁紙後面有這個種符號，我真的會嚇死。」而最初拍攝時因為場地不好商借，於是最後在一個500坪的荒廢攝影棚搭起了整層的建築物場景，無意到陰暗潮濕的地下室攝影棚搭建後還更恐怖。

▲《鬼們之蝴蝶大樓》曹佑寧在片中飾演管理員小梁特別照顧尹馨母女。（圖／松露文化提供）

▲由馮淬帆（右）飾演的大樓管理員帶尹馨入住。（圖／松露文化提供）
 
匯集台、港、人群勢力派演員的《鬼們之蝴蝶大廈》，改編自都市靈異傳說，在一座充滿秘密的建築，聚集三教九流的住戶，只有走投無路的人才會住進來，並定檔海報上寫著「三界六道，中陰無門」，揭示了眾生在三界六道中不斷輪迴，鬼們無所不在，然而鬼門一開，鬼們齊出。《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日上映。

▲《鬼們之蝴蝶大樓》曹佑寧在片中飾演管理員小梁特別照顧尹馨母女。（圖／松露文化提供）

▲《鬼們之蝴蝶大樓》曹佑寧在片中飾演管理員小梁特別照顧尹馨母女。（圖／松露文化提供）

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