預言波特王分手荒姨成真　網紅泰森：有人爆料內幕堪比八點檔

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber波特王15日宣布和女友荒姨分手，並希望大家不要隨意揣測分手原因，也不要騷擾或攻擊女方。網紅泰森則聲稱，他曾在直播中預言，荒姨輸了官司，波特王就會「光速切割」，兩人分開的原因堪比八點檔劇情，他將在19日晚間9點直播揭曉。而對於泰森的言論，波特王與荒姨目前暫無回應。

▲波特王與荒姨各自在社群平台發文宣布分手。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

波特王15日透過社群平台發文宣布與女友荒姨分手，他表示，經過這些日子的相處之後，比起當戀人，感覺兩人更適合當朋友、家人，「很感謝她陪我走過人生最低潮的一段，這份革命情感我非常珍惜」，希望外界不要隨意揣測原因，也不要去騷擾或攻擊荒姨，他還列出荒姨的14個優點、沒有缺點，替對方徵友。

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荒姨也在社群平台發文，同樣列出優缺點幫波特王徵友，至於為什麼分手，她說，「只能說有些事勉強別人或委屈自己都不是好辦法，我們還是很好的朋友，正確來說應該是晉升為家人的革命情感了。」

▲泰森聲稱，有人向他爆料波特王與荒姨分手的內幕。（圖／翻攝自Facebook／泰森Taisen）

不過，網紅泰森在波特王與荒姨宣布分手之後，隨即在臉書發文聲稱，他曾在直播中說過，波特王的前東家聚暘新媒體負責人（火星叔叔）針對荒姨疑似不當使用公司資源提告勝訴，荒姨被法院判賠10萬元定讞，波特王會光速切割並公開宣布分手的事情。

泰森直言，早在幾個月前就知道這件事情，因為有人向他爆料，「看似雲淡風輕分開，實則分開原因也是堪比八點檔劇情」，他將在19日晚間9點直播揭曉內幕。而對於泰森的言論，波特王與荒姨目前暫無回應。