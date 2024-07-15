羅蘭公開示愛！雷艾美爆私下互動「都叫我HONEY」　放閃現場曝光

記者孟育民／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東耗資千萬，打造出2024今夏最熱血跨國實境節目海上冒險實境節目《上船了各位！》，今（15日）舉辦首映記者會，KID、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹五位出席，而應援團長羅蘭也專從日本趕來參與。羅蘭透露之前錄製節目，有邀請雷艾美去牛郎店玩，而每次活動羅蘭也都坐她旁邊，雷艾美笑說：「羅蘭私下都叫我HONEY！」羅蘭更直呼：「我跟她幾乎就像是情侶一樣。」讓現場瀰漫粉紅泡泡。

▲《上船了各位！》今舉辦記者會，羅蘭特別飛來參與。（圖／記者湯興漢攝）

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▲羅蘭和雷艾美互動充滿粉紅泡泡。（圖／記者湯興漢攝）

羅蘭在記者會中表示，這次會答應加入拍攝，一是喜歡台灣，二是透過節目精神看到了自己一路以來奮鬥的過程，而這次再度來台，他也感受到粉絲對他的熱愛，也增加了不少粉絲，他開玩笑說：「我有很多的愛，我可以分享給更多的粉絲！」他這次更為為了《上船了各位！》將頭髮染成金色，雖然短短快閃台灣，但展現十足誠意。

▲羅蘭記者會結束又飛回日本。（圖／記者湯興漢攝）



而之前他就表示可以跨國投資，引起大家好奇會不會來台灣發展，他表示自己愛吃義大利美食，可以來台投資拓展事業，另外他太愛台灣地瓜球，也希望把這美食帶到日本去。即將在27日迎來32歲生日的羅蘭，趁著公開場合也向大家分享金句：「年齡只是告訴我們活多久，但不能告訴你怎麼活。」