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嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎與堂妹「嘎妹」Iris日前傳出鬧翻，有眼尖的網友發現蔡阿嘎疑似退追嘎妹的IG，甚至還把頻道中兩人過往合唱的影片轉為不公開模式。然而，隨著謠言擴大，蔡阿嘎事後也親自曬出與嘎妹的合照破除傳聞，不過彼此的一舉一動仍受到外界關注，今（15）日嘎妹更發文透露，自己即將搬離住了兩年的租屋處。

▲嘎妹宣布搬離租屋處。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹發文宣布即將搬離租屋處。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹透露，最近忙著搬家並進行斷捨離，她坦言，有時明明很果斷地丟掉一些物品，但下秒又因為捨不得而撿回來。嘎妹提到，她坐在化妝台前陷入了長時間的思考及回憶，自己曾經賦予這些物品的意義，「念舊的人最大的困擾什麼都想留。」然而，她也表示，雖然感慨，但她其實很享受這過程，無論是好的、壞的回憶，還是必需品，都趁這個時機決定去留，並一一整理好打包裝箱。

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▲嘎妹宣布搬離租屋處。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹日前發聲明強調自己絕無做不法行為。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

在整理的過程中，嘎妹感受到思緒變清晰，同時也對新生活充滿期待，「一切都即將重新開始的感覺，挺好的。」嘎妹在文中附上一系列穿搭照，同時也貼心標記大家詢問的衣服及包包品牌。事實上，嘎妹不久前傳出與堂哥蔡阿嘎鬧翻，甚至遭外界猜測參與前員工蘿拉的「AB合約事件」。為此，嘎妹當時在社群發出聲明，表示自己沒有涉入，同時也強調自己沒有做任何不法行為。

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蔡阿嘎, 網紅, YouTuber, 嘎妹

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