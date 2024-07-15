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吳明翰回來了！許光漢《正港分局》開播日公開　林柏宏消失原因曝

記者黃庠棻／台北報導

《關於我和鬼變成家人的那件事》席捲2023年的全台電影票房，今（15日）宣布衍生影集《正港分局》超殺卡司陣容，原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐都將回歸，同時公開播出日，將於8月22日全集6集一次上線。

▲▼《關於我和鬼變成家人的那件事》8月Netflix上線。（圖／Netflix提供）首圖

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》受到影迷喜愛。（圖／Netflix提供）

只不過，《關於我和鬼變成家人的那件事》另一位男主角林柏宏並未出現在影集，也引起大批鐵粉討論，程偉豪導演揭露原因「在電影中毛毛已經透過吳明翰幫他完成心願，不但找到開車撞他的真兇，也和毛爸解開心結，才會化為光點離開，這是我們創作角色時所能想到對毛毛來說最圓滿的結局了。」

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▲▼《關於我和鬼變成家人的那件事》登上Netflix多國冠軍。（圖／Netflix提供）

▲林柏宏沒有參與《正港分局》演出。（圖／Netflix提供）

不僅如此，《正港分局》設定在吳明翰出院後，回到警隊遇到新案件時，和這群拐瓜劣棗的小隊員如何緝拿兇手的故事，直呼「所以這次才沒有毛毛的回歸」。

此外，許光漢在劇中詮釋鋼鐵直男刑警吳明翰，恥度再升級。開心表示「儘管這是一部衍生的影集作品，但感覺更像是一個同學會，大家再次聚在一起，合作默契也都變得很好了！真的蠻開心可以再來一起玩。」他也透露吳明翰將在影集中展現更多不同的樣貌，請觀眾拭目以待。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》許光漢強勢回歸。（圖／Netflix提供）

而王淨飾演的警花林子晴也強勢回歸正港小隊，她逗趣地表示「雖然可能會有人想說林子晴在電影結尾不是背叛大家的內鬼嗎，但她其實只是為了要幫被毒販害死的媽媽報仇，雖然正港小隊員們看起來都兩光兩光的，但卻也給了一直以來流落街頭的林子晴一個歸屬！讓她決定加入大家一起辦案。」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲王淨也加入《正港分局》。（圖／Netflix提供）

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許光漢, 正港分局, 林柏宏, 王淨

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