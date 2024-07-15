八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話收私訊　前輩急警告

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈「#MeToo」運動持續超過1年，性騷擾案件層出不窮，最近名醫江坤俊及八點檔演員張哲豪在內的多位名人深陷性騷擾指控。女星林雨宣透露，曾被一位資深前輩告誡要小心某位男演員，多年後當這名演員再次被爆出涉嫌性騷擾時，林雨宣對此表示「並不意外」。

▲林雨宣透露曾聽過某男演員性騷。（圖／翻攝自林雨宣Threads）



林雨宣在Threads發文，透露過去進入劇組前就被前輩警告要遠離某位男演員，得知對方有騷擾女性的行為，不要交換聯絡方式。一次在化妝室，她因為找不到位子，不得不坐在該演員旁邊，「因為不想互動所以戴著耳機看劇本，結果還是被搭話了，似乎很想跟我聊我正在看的動畫，但我直接開始最i的禮貌敷衍模式，他大概覺得沒戲也聊不下去，我平安的渡過這一天。」

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本以為不會再有聯絡，沒想到林雨宣收到了對方私訊，「在我進組定妝那天第一次跟他點頭打招呼後，他就傳了私訊給我，內容其實沒什麼踩線的，但畢竟那段期間我已經耳聞不少事蹟，並無法把那當成是真心想照顧後輩的舉動（就算完全不知道也可能覺得蠻唐突）。」後來當這演員第2次被揭露性騷擾行為時，她直言：「我蠻不意外的，不覺得自己有問題的人是不可能改變的。」

▲林雨宣透露曾聽過某男演員性騷。（圖／翻攝自林雨宣Threads）