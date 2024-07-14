最強綠葉！51歲中村靖日「急性心臟衰竭驟逝」　27年曾參演130部劇

記者張筱涵／綜合報導

日本演員中村靖日10日因急性心臟衰竭去世，享年51歲。所屬事務所zazous今（14日）透過官方X (舊稱推特) 證實消息：「對於這突如其來的訃告，親屬及全體工作人員至今仍無法接受這一現實。」

▲中村靖日離世。享年51歲。（圖／翻攝自X）

zazous今天發出正式聲明，悲痛透露中村靖日10日因急性心臟衰竭驟逝的消息：「對於這突如其來的訃告，親屬及全體工作人員至今仍無法接受這一現實。」且根據遺屬的意願，喪禮僅限近親參與，望外界體諒且給予必要的尊重，也感謝影迷們一直以來的厚愛與支持。

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中村靖日是以其獨特存在感而活躍的著名演員，以白皙的皮膚和下垂的眉毛留下印象的外貌和演技力，能夠演繹從嚴肅到喜劇等各種角色，在電視劇和電影中都非常受歡迎。

雖然演藝生涯多接配角，但中村靖日所主演的電影《A Stranger of Mine》，不僅正式入選了坎城國際電影節評論家週，在日本和全世界都獲得高度評價。而他出道27年來曾參演《極度不妥！》、《OLD ROOKIE》、《刑警ZERO》、《金田一少年之事件簿》等超過130部戲劇。

▲▼中村靖日（上、下圖左）演過多部戲劇配角，是日劇迷都不陌生的演員。（圖／翻攝自X）

