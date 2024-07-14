唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

▲唐治平今日現身信義區街頭。（圖／CTWANT提供）

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藝人唐治平近日因為母親遺體事件上新聞版面，而各界都想幫他，先前知名醫美董事長常如山找他當泰拳教練，幫他安排一場友誼賽，怎料被放鳥。而今（14）日有民眾發現唐現身信義區街頭，在斑馬線來回徘迴，還抬頭看天空。

上個月，唐治平到電視台下跪，強調媽媽只是失蹤，也被民眾發現他出現宜蘭礁溪街頭，眼神渙散，還因為拍打汽車被關切。而常如山找他當泰拳教練，安排他跟泰拳偶像青柳克明交流，唐卻放鳥沒出席。唐說，因為朋友說在基隆看到他媽，他去基隆找媽媽。

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先前唐治平拒絕認屍，但檢方比對唐母齒模資料確認是本人，而唐也因為租約到期搬家，新家離舊家不遠，因為「怕搬太遠，媽媽找不到他。」唐治平指出，他因為找不到媽媽心情混亂，他不用看醫生。據悉，許多人都對他伸援手，希望他能打起精神。

據《中時新聞網》報導，身穿黑短袖的唐治平戴墨鏡跟耳機，手上拿一瓶水，看起來就像路人，而他頂著烈日在101大樓旁的馬路徘迴，除了抽菸還會看發呆看天空。

▲唐治平停在路邊呆望著天空。（圖／CTWANT提供）

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