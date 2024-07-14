陳沂見證鳳梨「19.5不含頭」入珠照！羞認他沒在唬爛　邀請SWAG合體

記者孟育民／台北報導

網紅陳沂日前才加入成人平台SWAG直播，不久前才找來孫安佐大談性事，雖然直播內自己沒脫衣服，但仍掀起不少話題。她今再次預告會找來「19.5公分不含頭」的網紅鳳梨（吳泓逸），更在社群曬出兩人對話，親眼見證剛入珠的小鳳梨。事後她向記者證實：「應該會合體，時間確定SWAG公關會公布。」分享實際看的感受：「小吳沒在唬爛，本以為會很大顆，結果是很漂亮的小粒一圈一圈。」

▲陳沂見證小鳳梨。（圖／翻攝自IG、SWAG提供）

鳳梨昨（14日）才在社群透露因為壓力大多入珠了38顆，坦言沒仔細算現在到底有幾顆，才發文沒多久就被陳沂相中，邀請去SWAG談相關過程。在陳沂的刺激下鳳梨也給她看了實體照，陳沂笑說：「我看了一堆繃帶，完全沒看到珠在哪！」鳳梨則說因為在GG裡面，目前都是傷口，更直言：「妳應該是我老婆以外第一個看到的異性。」

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▲陳沂和鳳梨對話，更邀請他在SWAG合體。（圖／翻攝自IG、SWAG提供）

陳沂看完照片後害羞說：「頭看起來也很巨！」鳳梨自豪說：「小吳搞事只搞事實！」親眼看見傳聞中的「19.5公分不含頭」，陳沂認證表示：「沒在唬爛，吳姓商人童叟梧棲，各種誠信。」至於，鳳梨是否真的會合體陳沂，SWAG稍早回應：「我們很歡迎鳳梨來SWAG和陳沂合體直播，後續若有確切時間會再公告給大家。」