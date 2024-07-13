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許光漢認了「還是要談戀愛吧！」脫口喊：她　曝與邊佑錫私下約飯

記者蕭采薇／台北報導

已晉升「亞洲男神」的許光漢行程滿檔，13日久違在台出席保養品牌代言活動，儘管現場接近38度高溫，仍吸引上百名粉絲到場，還有特地從韓國飛來台灣的影迷。不過先前口口聲聲說專注工作的許光漢，突然脫口表示「可以幫她保養」，也難得吐露感情態度：「還是要談戀愛吧！工作跟玩樂還有愛情都要兼顧。」

▲▼許光漢出席雪花秀活動。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢久違在台灣出席公開活動。（圖／記者李毓康攝）

許光漢這幾個月為了工作，在日韓、香港等地到處跑，透露已經好幾個月沒有躺在自己家裡的床鋪上，當天早上起床時還有種「我是誰、我在哪」的感覺，難得回到家，他反而有點陌生的說：「很不像我家、不熟悉的感覺。」但久違見到粉絲，許光漢也開心的說：「大家就像天氣一樣熱情！」

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他首部韓劇作品《無路可走：輪盤賭》即將在7月31日上線，許光漢回憶在當地拍攝時是嚴冬，體感溫度只有-21度，晚上在湖邊拍打戲，非常寒冷。不過不會感到不適應，沒有水土不服的狀況，硬要說大概只有食物太多澱粉，是體重管理的天敵，「就盡量少吃一點，或多做一點運動。」

▲▼許光漢出席雪花秀活動，活動現場吸引大批粉絲包圍。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢現身，儘管現場接近38度高溫，仍吸引上百名粉絲到場。（圖／記者李毓康攝）

許光漢在南韓人氣旺，因此接下韓系保養品牌代言，先前還與另一名代言人尹汝貞在首爾碰面。遇上大前輩，許光漢坦言心情滿緊張，「她是去過奧斯卡的人耶！」此外他也在當地體驗了品牌的高級SPA，但做完後美容師才說：「我是你的粉絲。」許光漢開玩笑說：「我剛剛都脫成那樣了耶！」

▲▼許光漢出席雪花秀活動。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢近期行程滿檔，全亞洲飛來飛去工作。（圖／記者李毓康攝）

不過聊到保養時，許光漢突然脫口表示「可以幫她用一下」，被追問對方是誰？他機靈回答：「就是你的另一半。」但也難得吐露感情態度：「還是要談戀愛吧！工作跟玩樂還有愛情都要兼顧，這樣你的人生才會比較充實、圓滿！」不過態度上還是隨緣，對方就算有語言上隔閡也沒有問題。

隨著他在韓國演藝圈發展，人脈也越來越廣，先前和近期因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫互相追蹤，還送花給對方，引發熱烈討論。許光漢透露，因為兩人有共同認識的工作人員，加上他有空檔，因此一起吃了飯，兩人席間還聊他們是同一天生日的事情，覺得彼此很有緣。

▲▼許光漢出席雪花秀活動。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢與邊佑錫私下有見面吃飯，兩人也提到彼此是同一天生日的事。（圖／記者李毓康攝）

日前他參加了落日飛車成員國國的婚禮，特別飛到泰國蘇美島，表示已經很早就跟對方約好，只要有空就一定出席。許光漢也力挺好友，拍了落日飛車、HYUKOH合作的《Antenna》MV，與竇靖童合作，稱竇靖童人很NICE。至於這兩大天團在9月的演唱會是否會出席？許光漢表示有時間的話，會當觀眾去聽，接下來還有《鬼家人》衍生影集《正港分局》，許光漢說：「劇情相當爆笑、無厘頭，請大家期待。」

 

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