尪指定「26號愛愛」！購物天后裝開心：度秒如年 陳真禁忌房事曝光

記者潘慧中／綜合報導

陳真是知名購物專家，和老公是小學、高中同學，重逢結婚後，另一半有次突然說「Baby，我真的很懷念妳高中時候的嬌羞」，因此到了某次周年紀念日前夕，老公表示只有一個小要求，「然後我就看到他從床底下拿了一個盒子出來⋯他一打開，是個高校生的衣服。」

▲▼老公拿「高校生衣服」向陳真求歡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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不只這樣，老公還指定陳真要在26號穿，那天正好是她的生理期，而這就是另一半想要的，「他就是希望可以有一點見紅，因為他認為見紅去裝高校處女比較像，他還希望我可以裝有點痛痛的感覺」，她坦言這個戲分很難演。

▲老公指定在陳真生理期當天愛愛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



到了26號當天，陳真一下班就被老公要求卸妝，以素顏的樣貌穿上高校服，還要表現得很羞澀。然而，她坦承當下「其實很解、度秒如年」，因為空氣中都瀰漫著經血味，「根本不是很開心，但還要裝開心」，加上床單是白色的，她當下只是一直在想「床單髒了誰要洗」。

▲陳真和老公感情甜蜜如初。（圖／翻攝自Facebook／美夢陳真）



因此床戰一結束，陳真就立刻大喊趕快去洗床單，但老公當天很開心、還問「以後可不可以常常來」，她一秒拒絕。更令她生氣的是結束後，另一半甚至環抱著她說「我會負責的」，讓她忍不住直呼「少來這一套」！