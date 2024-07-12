朱芯儀患幽閉恐懼症8年未就醫　過雪隧「開窗崩潰大哭」：像溺斃

記者劉宜庭／綜合報導

女星朱芯儀長期受到幽閉恐懼症的困擾，自從生完小孩後，就出現這樣的病狀，發病至今已有8年時間，而且情況越來越嚴重，至今仍無法找到原因，她近日在節目上描述症況，一度因此在車上恐慌到開窗大哭。

在節目《小明星大跟班》中，朱芯儀透露，一開始還不知道自己有幽閉恐懼症，第一次發作時是在百貨公司，丈夫準備要停車的時候，「那間百貨公司不知道為什麼樓地板很低，所以突然下去的時候，我就在那個車道當中跟他講說我開始發手汗，然後開始整個人冒冷汗。」

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▲朱芯儀上節目坦言自己有幽閉恐懼症。（圖／中天綜合台提供）

朱芯儀當時心想內心十分慌張，並立刻要求丈夫停車，「就是很像溺斃的感覺，要找一個呼吸的空氣，我不能呼吸。」她隨後開了車門往百貨公司裡面走，「結果說時遲那時快，我就走到了亮光的地方，就沒事了。」

第二次發作，則是在雪山隧道。朱芯儀當時還不知道自己對於看起來沒有盡頭、黑暗的空間會感到恐慌，「直到我看到雪隧在眼前，我就一直想像說『慘了，我進去應該出不來』。」然而，當下他們無法停車，「我只能開一個窗戶，然後開始大哭。」

▲朱芯儀產後出現幽閉恐懼症。（圖／中天綜合台提供）



「我記得當時我非常的焦慮，因為我知道這個隧道非常久，可是我不知道，為什麼我會出現這個情緒反應，甚至嚴重到我只要坐電梯，電梯是從一樓往B1、B2，我就覺得我快要到十八層地獄。」朱芯儀指出，過去一直認為自己是樂觀、正向的人，卻在產後突然發生這樣的狀況。

被問是否有向醫生求助過？朱芯儀表示沒有。不過，節目現場找來精神科醫師周伯翰協助分析，他推測應是產後憂鬱症的一種變形，有點類似自律神經失調的症狀，治療方式大多是開一些緩解情緒的藥，讓病人能在搭飛機、搭車等情況作應對。