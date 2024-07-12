獨家直擊／好香！女神Red Velvet降臨高雄機場　華莎一路簽名寵粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓K-POP拼盤演唱會《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》13日即將在高雄巨蛋登場，Red Velvet、宣美、華莎、權恩妃等人於12日下午提早抵台，她們親切打招呼問好，華莎更走向粉絲方向簽名，一路簽了許久才離開，令在場歌迷尖叫連連，直呼「近距離看到女神，好香！」

▲華莎高雄機場一路幫粉絲簽名寵粉。（圖／粉絲提供）



華莎6月剛結束在台北的專場演出，緊接著於12日造訪高雄，她穿著一身白色細肩平口上衣、褲子，展現小麥肌健康膚色，當看到大批粉絲在小港機場等待時，她上前簽名，在場還有人遞上小泡芙道地零食，但她露出惋惜表情，表示不能收下，直到最後一刻都很親民，也有接機歌迷分享「她好香」，身上香水味令人難忘。

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▲▼Red Velvet降臨高雄機場。（圖／粉絲提供）



Red Velvet睽違5年再度訪台，Wendy穿著白色連身洋裝展盡好身材，Irene套上薄長袖，露出甜美笑容揮手打招呼，瑟琪則是清涼背心現身，5位仙女降臨高雄機場，也是引起一陣暴動。

▲權恩妃替粉絲簽名。（圖／粉絲提供）



還有過去曾來台灣出外景錄製節目的恩妃，她收下歌迷的信件，手上還捧著粉絲送的零食，並為對方簽名，笑容融化大批粉絲。

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》演唱會導演由「Kim Han Kyu」擔綱，以「你好」作為核心，集結二代到五代的K-POP藝人，將帶給粉絲全新體驗，門票已於Ticket Plus遠大售票系統統一開賣。