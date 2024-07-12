孫生再發聲「有問過要不要道歉」　還原過程喊話：是妳朋友說沒事

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生近日被網友控性騷擾，對方指出自己在陪女性友人和孫生聚餐時，被孫生摸屁股，事件引起熱烈關注。而孫生在昨（11日）首度做出回應，12日再次於限時動態發聲，強調「妳朋友跟我說妳沒事」。

▲孫生日前被女網友指控未經同意摸屁股。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生11日曾現身YouTuber峰哥的留言區，透露自己在當下得知的狀況是「對方說沒事」，且後來他還和女性友人去汽車旅館開房。孫生12日再度發聲，「我是一個愛愛要雙方都要開心的人！愛愛雙方都要到天堂，這是一場雙方的互動，其中一方不爽不要就不成立，就像喝酒，我永遠不要讓妳喝醉。」強調女性友人和自己開房間的時候，意識是清醒的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生11日曾現身留言。（圖／翻攝自YouTube／峰哥Fege）

孫生透露，當時他與女友人一起去汽車旅館時，在路上就開始接吻、牽手，「後來我就問她，妳朋友如果不舒服，我可以跟她道歉說對不起，我還說很多次噢！ 如果她很不開心，我要跟她道歉。」但當時女友人回說：「好啦，沒事了啦！」所以他才沒有去道歉，「那位不開心的女生，妳朋友跟我說妳沒事， 不然不管天涯海角，我知道妳不舒服，我一定跟妳說道歉。」解釋了自己沒有在第一時間回應的來龍去脈。

▲孫生再發聲。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

【孫生全文】

我是一個愛愛要雙方都要開心的人！

愛愛雙方都要到天堂

這是一場雙方的互動

其中一方不爽不要就不成立

就像喝酒，我永遠不要讓妳喝醉

我要妳保持意識，妳快醉時我會狂叫妳喝水跟尿尿

因為我才不要跟死魚結合

放心，我沒事，讓你們擔心了！

後來她跟我去微閣，從一路上就開始親的、手牽的、舌吻的、火熱的

後來我就問她，妳朋友如果不舒服，我可以跟她道歉說對不起

我還說很多次噢

如果她很不開心，我要跟她道歉

因為我不喜歡別人不開心，我喜歡大家都開心

然後她跟我說：好啦，沒事了啦

那位不開心的女生，「妳朋友跟我說妳沒事」

不然不管天涯海角，我知道妳不舒服，我一定跟你說道歉