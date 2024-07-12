《孤獨的美食家》宣布拍電影版！固定登場的他不會出現…日網衝擊

記者陳芊秀／綜合報導

人氣美食日劇《孤獨的美食家》近日宣布要推出電影版，61歲資深男星松重豐繼續擔任男主角，同時還兼任導演，以及參與編劇，等於自編自導自演。從低成本深夜劇登上大銀幕，受到劇粉期待，而原作者久住昌之12日發文「我不會出現」，對日網造成不小衝擊。

▲《孤獨的美食家》宣布拍電影版。（圖／翻攝自X）

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松重豐本月10日出席《孤獨的美食家》電影記者會，宣布除了主演之外，還擔任電影版導演，並與田口佳宏共同編劇。他自2012年就開始演出該系列，至今《孤獨的美食家》已經製作12季，而且曾來台拍攝單集與2024跨年特別篇，劇中大啖美食的模樣風靡海內外觀眾，他肩扛導演、編劇重任，幽默地說「電影失敗的話我就不再做了」，且電影版強調「劇電影」，透露會加入愛情故事，還有「大冒險」元素，令人相當好奇。

▲61歲松重豐不僅主演，這次電影版還擔任導演，參與編劇。（圖／翻攝自X）

《孤獨的美食家》改編自久住昌之的同名漫畫，描述上班族井之頭五郎工作閒暇之餘，總會尋訪美食的經歷，且故事中登場的餐廳都是真實存在，翻拍深夜劇，也是實際到店家拍攝，掀起觀眾朝聖熱潮。劇集除了松重豐是固定主角，其他演員都是客串，還有每集最後，也會有原作者久住昌之親自尋訪美食的環節。

久住昌之最近忙於個展，12日首度發文評論《孤獨的美食家》拍攝電影版一事。他表示「這個計劃最初是從松重先生給我發來的一封又長又詳細的郵件開始的」，不過文中透露籌備電影版過程曲折，「由松重豐先生來導演是最好的選擇。我幾乎沒有參與編劇，也沒有出演，但一直在背後默默支持」。

▲《孤獨的美食家》原作者久住昌之發文，自己幾乎沒有碰觸到劇本相關，也沒有演出，會一直守護電影版。（圖／翻攝自X）

日網則注意到久住昌之不會出現在電影版的訊息，輪番說「久住先生不會出現嗎？沒有久住的《孤獨的美食家》好像少了什麼，但還是期待電影版」、「沒有演電影版有點可惜」、「沒有久住有點寂寞」、「想在電影版看久住單元」、「好希望久住老師可以演電影版的，失望了」、「沒有演出太遺憾了」。不過仍有網友敲碗原作者出席電影宣傳活動。而電影版具體將呈現什麼內容，還在保密階段。