ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《孤獨的美食家》宣布拍電影版！固定登場的他不會出現…日網衝擊

記者陳芊秀／綜合報導

人氣美食日劇《孤獨的美食家》近日宣布要推出電影版，61歲資深男星松重豐繼續擔任男主角，同時還兼任導演，以及參與編劇，等於自編自導自演。從低成本深夜劇登上大銀幕，受到劇粉期待，而原作者久住昌之12日發文「我不會出現」，對日網造成不小衝擊。

▲▼《孤獨的美食家》拍電影版，原作者久住昌之發文。（圖／翻攝自X）

▲▼《孤獨的美食家》拍電影版，原作者久住昌之發文。（圖／翻攝自X）

▲《孤獨的美食家》宣布拍電影版。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

松重豐本月10日出席《孤獨的美食家》電影記者會，宣布除了主演之外，還擔任電影版導演，並與田口佳宏共同編劇。他自2012年就開始演出該系列，至今《孤獨的美食家》已經製作12季，而且曾來台拍攝單集與2024跨年特別篇，劇中大啖美食的模樣風靡海內外觀眾，他肩扛導演、編劇重任，幽默地說「電影失敗的話我就不再做了」，且電影版強調「劇電影」，透露會加入愛情故事，還有「大冒險」元素，令人相當好奇。

▲▼《孤獨的美食家》拍電影版，原作者久住昌之發文。（圖／翻攝自X）

▲61歲松重豐不僅主演，這次電影版還擔任導演，參與編劇。（圖／翻攝自X）

《孤獨的美食家》改編自久住昌之的同名漫畫，描述上班族井之頭五郎工作閒暇之餘，總會尋訪美食的經歷，且故事中登場的餐廳都是真實存在，翻拍深夜劇，也是實際到店家拍攝，掀起觀眾朝聖熱潮。劇集除了松重豐是固定主角，其他演員都是客串，還有每集最後，也會有原作者久住昌之親自尋訪美食的環節。

久住昌之最近忙於個展，12日首度發文評論《孤獨的美食家》拍攝電影版一事。他表示「這個計劃最初是從松重先生給我發來的一封又長又詳細的郵件開始的」，不過文中透露籌備電影版過程曲折，「由松重豐先生來導演是最好的選擇。我幾乎沒有參與編劇，也沒有出演，但一直在背後默默支持」。

▲▼《孤獨的美食家》拍電影版，原作者久住昌之發文。（圖／翻攝自X）

▲▼《孤獨的美食家》拍電影版，原作者久住昌之發文。（圖／翻攝自X）

▲《孤獨的美食家》原作者久住昌之發文，自己幾乎沒有碰觸到劇本相關，也沒有演出，會一直守護電影版。（圖／翻攝自X）

日網則注意到久住昌之不會出現在電影版的訊息，輪番說「久住先生不會出現嗎？沒有久住的《孤獨的美食家》好像少了什麼，但還是期待電影版」、「沒有演電影版有點可惜」、「沒有久住有點寂寞」、「想在電影版看久住單元」、「好希望久住老師可以演電影版的，失望了」、「沒有演出太遺憾了」。不過仍有網友敲碗原作者出席電影宣傳活動。而電影版具體將呈現什麼內容，還在保密階段。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孤獨的美食家, 松重豐, 久住昌之

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 朱芯儀患幽閉恐懼症8年未就醫　過雪隧「開窗崩潰大哭」：像溺斃
  2. 火球祭首波卡司陣容曝光！　唱紅《鬼滅》主題曲日團要來了
  3. 陳語安「玩AI特效」：幫我試個瀏海！　成果照曝留言一面倒
  4. 獨家直擊／好香！女神Red Velvet降臨高雄機場　華莎一路簽名寵粉
  5. 孫生再發聲「有問過要不要道歉」　還原過程喊話：是妳朋友說沒事
  6. 演藝工會前會長康凱爆打員工…還嗆「找人弄你」　判2月+拘役50天
  7. 他們認識20年！金喜善笑認「GD是我孫子～」交情驚人　李壽根嚇到
  8. 子宮肌瘤手術3個月「又長到2.5公分」！　《浪姐5》柳岩熬過低潮
  9. 王淨海灘脫了！解放泳衣「布料少到快包不住」激辣上圍被萬人看光
  10. 曾智希「卵子剩四顆」試管失敗陷憂鬱　曾子益拚做人老婆喊：弄在裡面

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366