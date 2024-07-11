「吉卜力最帥男神」回歸！《霍爾》20週年重返大銀幕　8／22上映

記者吳睿慈／台北報導

日本動畫大師宮﨑駿以新片《蒼鷺與少年》奪下本屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片，吉卜力工作室更榮獲坎城影展榮譽金棕櫚獎，成為第一個獲此殊榮的團體組織。宮﨑駿所執導的口碑鉅作《霍爾的移動城堡》今年屆滿20週年，台灣片商甲上娛樂宣布定檔於8月22日暑假壓軸在台上映，消息一出引發網友熱烈迴響。

▲《霍爾》男主角由木村拓哉配音。（圖／甲上娛樂提供）



《霍爾的移動城堡》重返有大銀幕，男主角霍爾素有「吉卜力最帥男神」之稱，正好與《蒼鷺與少年》有不少巧妙連結，其中最為人熟知的就是配音卡司皆有日本天王木村拓哉，他不僅是魔法師霍爾，也是《蒼鷺與少年》男主角真人的父親勝一，經吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫證實，這兩個角色其實是同一人，這項人物設定彩蛋也令不少吉卜力迷津津樂道。

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▲▼《霍爾》20週年重返大銀幕8月上映。（圖／甲上娛樂提供）



《霍爾的移動城堡》在日本上映時狂賣196億日圓，全球席捲近80億台幣驚人票房，僅次於《神隱少女》成為全世界最賣座的吉卜力電影亞軍，並榮獲第78屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片提名，國際知名影評網站「爛番茄」觀眾滿意度高達93％，20年來口碑居高不下，不少觀眾直呼每一次觀賞都會從中獲得新的感受、解讀與感動、治癒。

《霍爾的移動城堡》電影描述18歲少女蘇菲在父親遺留下來的帽子店工作，有天平淡的生活出現改變，不僅在街上遇到帶著她飛上天的神祕魔法師霍爾，還遭荒野女巫下咒，瞬間變成90歲的老婆婆。

▲▼片商推出《霍爾》20週年套票。（圖／甲上娛樂提供）



為慶祝電影上映20週年，片商和Pinkoi合作推出全球獨家雙人電影套票，只要購買電影票就贈「限量復古書卡2張」或「限量透明書籤3張」，11日四中午12點開賣，8月5日前購買復古書卡款再加贈早鳥禮，數量有限，送完為止。電影數位紀念版將於8月22日全台上映。