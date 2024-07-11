黃鐙輝妻遇「巨型不明生物」入侵嚇到尖叫！　照片曝光網瘋猜身份

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人萁萁2009年與黃鐙輝結婚，婚後育有1女2子，經常透過社群平台分享生活的她，今（11日）發文透露家裡被1隻巨型蜘蛛「入侵」，讓她和女兒「太後」嚇到請社區總幹幫忙處理，不過對方卻表示那其實是甲蟲。她將照片公開後，這隻不明生物的真實身份也引發網友討論。

▲萁萁自曝家中出現疑似是蜘蛛的巨型生物。（翻攝自Facebook／萁萁的黃三寶）

萁萁表示這隻「蜘蛛」近期一直在住家窗外徘徊，「就在剛剛要開門去洗衣服，啊啊啊啊啊啊阿，到底怎麼跑進來的，我看看四周窗戶緊密，到底怎麼來的」。她原本拿了掃把，要把牠趕出窗外，不過她跟女兒都太害怕，不敢動手，最後只好拜託社區總幹事幫忙。

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萁萁透露總幹事來了以後，直接用手把這隻蜘蛛抓住、丟出窗外，讓她直呼「真的太強」，不過對方也告訴她這隻動物「不是蜘蛛，是甲蟲」，讓她驚訝表示「怎麼會，腳很長餒，可是牠在外面的網很多天餒」，也向網友發問：「有誰跟蜘蛛熟的？可以科普一下嗎。」

▲萁萁嘗試用掃把將牠趕走，但遲遲不敢動手。（翻攝自Facebook／萁萁的黃三寶）

貼文一出引發網友熱烈討論，許多網友表示這隻動物是「人面蜘蛛」，不過也有一些網友提出不同意見：「這隻是喇牙」、「不是蜘蛛，只是長得像」、「好像天牛喔」。此外也有不少人驚呼總幹事「徒手抓蜘蛛」很厲害：「我看到大概也會嚇死，不過總幹事好強耶」、「PO一下總幹事好（讓）我們認識這個偉大的人」。

▼萁萁臉書貼文。（翻攝自Facebook／萁萁的黃三寶）