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串流收視週榜／《鬼滅之刃柱訓練篇》完結奪冠！　池晟刷收視新高

記者陳芊秀／綜合報導

炎熱的7月來臨，多部人氣劇集接連大結局，池晟的《聯結》在南韓創下高收視，而日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》完結篇後宣布劇場版推出三部，吸引觀眾一次追上進度，這也突顯串流追劇時代的特色，人氣節目還能產生長熱效應。《ETtoday星光雲》整理最新收視排行。

friDay影音／池晟《聯結》完結篇

▲▼friDay影音串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／friDay影音提供）

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池晟主演的驚悚劇《聯結》於6日播出大結局，到播畢為止都霸榜friDay影音收視第一，同時在南韓完結篇收視高達14.2%，對比第一集開播收視6.1%，上升一倍之多，喜歡全集播畢再開追的觀眾，現在正是進場時機。而第二名是《鬼滅之刃柱訓練篇》。

▲▼friDay影音串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／friDay影音提供）

▲池晟《聯結》完結篇收視高達14.2%。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《鬼滅之刃》擠下《墨雨雲間》

▲▼Hami Video串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／Hami Video提供）

《鬼滅之刃柱訓練篇》8集完結，最後一集再度上演對戰場面，緊接著進入無限城劇情，觀眾在最緊張的高潮時故事畫下句點，並宣布無限城篇將推出劇場版三部曲。除了每集追看的動漫迷，《鬼滅》完結後再度吸引一票觀眾追進度，收視直衝到平台收視第一，擠下了黑馬陸劇《墨雨雲間》。

iQIYI／《鬼滅之刃》收視再升

▲▼iQIYI串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／iQIYI提供）

《顏心記》持續在平台稱冠，同時台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》劇情出現變化，收視排行也跟著高升。《鬼滅之刃》因全季完結收視上升至第5名。

KKTV／《鬼滅之刃》橫掃一票日劇

▲▼KKTV串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／KKTV提供）

《鬼滅之刃柱訓練篇》在KKTV也衝上第一，動畫類節目再度稱霸平台，領先多部新開播的夏季檔日劇。

LINE TV／《我的婆婆2》暫時退位

▲▼LINE TV串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／LINE TV提供）

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》一直是平台第一，最新一週被《鬼滅之刃柱訓練篇》擠下，且《鬼滅之刃》已經熱播5季，動畫魅力連真人影劇節目都難敵。

MyVideo／《繁花》上海場景掀朝聖潮

▲▼MyVideo串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／MyVideo提供）

胡歌主演的陸劇《繁花》以滬語發音，雖然電視劇大多在片場拍攝，部分場景是真實地點，其中古董花園咖啡廳是劇中拍攝景點，隨著劇集熱播，女星郁方近日到上海旅遊時，也曬出該間咖啡廳的照片。此外，台片《老狐狸》繼金馬獎後，北影也奪下最佳劇情片，也再度吸引一票觀眾朝聖，收視衝上平台第3高。動畫《我推的孩子》第2季也正式開播，火速在平台登上第4名。

▲▼MyVideo串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／MyVideo提供）

▲台片《老狐狸》奪北影最佳劇情片。（圖／MyVideo提供）

▲▼MyVideo串流收視週榜（7/1-7/7）。（圖／MyVideo提供）

▲日本動畫《我推的孩子》第2季開播火速登上第4名。（圖／MyVideo提供）

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