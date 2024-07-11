阿信遭控「封鎖網友」！　深夜88字吐心聲：讓時間為我說明

記者黃皓瑋／綜合報導

天團五月天的主唱阿信近期風波不斷，日前還有部份網友發文指控在Threads上「被他封鎖」，引發2派人馬論戰。昨（10日）深夜他透過臉書連發數則限時動態，寫下「讓時間為我說明」，疑似是在向粉絲喊話。

▲阿信近期風波不斷。（圖／相信音樂提供）

阿信5月在北京鳥巢開唱，脫口說出「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」；本月7日他則在央視官方微博留言：「銘記歷史，自強不息，讓世界見證新世紀！」發言引起關注。然而日前有一些網友表示，自己因不滿阿信的言論在Threads開罵，卻被他封鎖，無法看到他的粉專頁面，消息一出立刻引發爭議。不過也有網友指出，看不到頁面有可能是因為Threads系統故障，不一定是阿信封鎖網友。

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▲有網友表示被阿信封鎖。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）



阿信昨日在臉書發布限時動態，寫下「如果你感覺我遺忘了你，那麼就讓時間為我說明」，背景則是1台風力發電機不斷旋轉的畫面。隨後阿信又以航行作比喻，寫下：「在憤怒與恐懼後，別忘了，用你的理念，耐心說服與你不同的人，加入你的航道，讓世界變成，你認為更好的樣子。」似乎是在回應近期的風波。

▲阿信深夜發聲。（圖／翻攝自Facebook／五月天 阿信）

阿信限時動態全文

1.如果你感覺我遺忘了你

那麼就讓時間為我說明



2.航行中

你將會繼續遇見與你

擁有不同羅盤與航道的人們

在憤怒與恐懼後

別忘了

用你的理念

耐心說服與你不同的人

加入你的航道

讓世界變成

你認為更好的樣子