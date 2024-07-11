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「真人版娜美」周甄娜遇粉絲摟腰騷擾　開價3.2萬買她「屁味」

星裡話／「真人版娜美」遇粉絲騷擾　開價3萬買「屁味」開箱

▲有「真人版娜美」封號的周甄娜推出寫真熱賣。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「大馬女神DJ」周甄娜擁有豐滿的上圍和纖細的螞蟻腰，被譽為「真人版娜美」。日前她推出了最新的實體寫真集《甄愛密碼》，展現傲人的好身材，一推出即登上博客來新書排行榜的首位。在IG超過2000萬粉絲的她，是不少男生心目中的完美女神，但她自曝經常收到騷擾訊息，要求買她的原味內褲、襪子，但讓她印象最深的，是有粉絲提議買她的「屁」，開價1千美金（約3萬2千元台幣），讓她傻眼直呼：「嚇死人了。」

星裡話／「真人版娜美」遇粉絲騷擾　開價3萬買「屁味」開箱

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▲周甄娜籌備寫真一年，卻遇到新冠肺炎導致計畫生變。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

周甄娜從小就有拍攝寫真的夢想，但礙於馬來西亞風氣，遲遲不敢行動，直到她得到媽媽允許，才鼓起勇氣行動向台灣出版社毛遂自薦。怎料寫真籌備一年，原定2020年3月來台拍攝，卻在年初爆發新冠肺炎，拍攝計畫一延就是3、4年，「疫情一開放，我就找總編說想拍寫真，但衣服都要重新挑過，又籌備了一年多。」

她在疫情期間愛上烹飪，曾經透過觀看影片學習如何製作台灣滷味和雞湯。為了避免食物浪費，周甄娜努力把食物吃完，也因為當時無處可去，她在家都穿著寬鬆的衣服，不小心就從43公斤增加到50公斤，「直到朋友問我是不是偷偷懷孕，我才驚覺自己變胖了。」

星裡話／「真人版娜美」遇粉絲騷擾　開價3萬買「屁味」開箱

▲疫情期間吃胖7公斤的周甄娜，努力減肥1個月成功甩掉8公斤。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

為了恢復完美體態，周甄娜改變飲食習慣，開始實施一日一餐，除了不吃澱粉、甜食、手搖飲，她每周維持2次運動，每次慢跑1小時，1個月便成功甩肉8公斤。拍攝寫真前半年，她更戒掉炸物，每天只吃蔬菜、雞胸肉，到了拍寫真前3天，她索性禁食，只喝堅果飲飽腹，就是為了讓自己上鏡好看。好在成效深獲粉絲喜愛，上市後獲博客來新書排行榜第一名。

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▲為了留下最美的照片，周甄娜拍寫真前3天斷食。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

平時從事DJ工作的周甄娜，曾在工作時遇到粉絲逾矩，「可能粉絲喝醉了，拍照時手就搭過來摟腰，我有嚇到，在想要不要推開，但最後沒有，因為怕粉絲不開心，他也喝醉就算了」。她也透露收到騷擾訊息是家常便飯，「要買我的衣服這個算很普遍，有遇過想買穿過的襪子，指定越臭越好」。

最令周甄娜難以理解的要求，竟是有人開價1千美金買她的屁跟尿，「他（粉絲）說『那個誰誰誰有賣，妳有沒有嘗試想賣嗎？如果有我想買』。」也因為這特殊需求，周甄娜才發現，現在有許多人會購買網紅的屁味開箱，再拍成影片上傳分享，「他們還要特地吃很臭的東西才喜歡，我真的不能接受！」最好笑的是，「他們真的賣得滿好的，生產、預購要等幾個月，還有泡澡水比較便宜50美金，屁是最貴的！」雖然開價誘人，但周甄娜選擇已讀不回，「我也沒封鎖，沒幹嘛就算了」。

星裡話／「真人版娜美」遇粉絲騷擾　開價3萬買「屁味」開箱

星裡話／「真人版娜美」遇粉絲騷擾　開價3萬買「屁味」開箱

▲除了有粉絲私訊要買原味衣，還有人開1千美金購買周甄娜的屁味。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）


 

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