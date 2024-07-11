萊恩雷諾斯和休傑克曼「互噴」濕了！　緬懷幕後功臣內藏洋蔥

記者蕭采薇／綜合報導

漫威新片《死侍與金鋼狼》雙帥萊恩雷諾斯和休傑克曼世界宣傳巡迴上週起跑，首站先從上海並緊接著首爾，雙帥魅力狂圈粉，戲裡戲外不放過彼此，竟在台上當場「互噴」掀起高潮。兩人驚喜現身韓國音樂潑水節，延續片中相愛相殺的關係在台上用水槍互噴，當場全身濕透。

▲《死侍與金鋼狼》萊恩雷諾斯和休傑克曼在台上當場「互噴」。（圖／迪士尼提供）

《死侍與金鋼狼》世界巡迴宣傳現正如火如荼開跑，雙帥萊恩雷諾斯和休傑克曼於上海及首爾聯袂亮相。無論是在上海的大型充氣死侍裝置打卡，或是驚喜現身首爾球場觀看賽事等等，宛如觀光客行程但卻也更接地氣。

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▲《死侍與金鋼狼》萊恩雷諾斯和休傑克曼，驚喜現身韓國音樂潑水節。（圖／迪士尼提供）

萊恩戲稱這次巡迴宣傳反而像漫威出錢讓他們度過人生最棒的假期，萊恩的老婆大人布蕾克萊芙莉也隔空答腔：「辣個男人跟我說要出國上工，結果發現他竟然是去過春假！你麻煩可大條了！」而休傑克曼更在社群發表「回顧《死侍與金鋼狼》世界巡迴宣傳就好像在看部浪漫喜劇。」

▲萊恩雷諾斯和休傑克曼，宛如觀光客行程但卻也更接地氣。（圖／迪士尼提供）

導演薛恩李維打包票《死侍與金鋼狼》不只刺激爆笑，更是溫馨感人，就跟他的所有前作一樣，都是以角色之間的真摯情感為核心！萊恩也補充：「片中所有的硬漢柔情，其實都是我和休多年來真正的莫逆友誼。」

▲《死侍與金鋼狼》萊恩雷諾斯和休傑克曼在台上當場「互噴」。（圖／迪士尼提供）

曾以《星際異攻隊》和《復仇者聯盟：終局之戰》獲獎的本片漫威御用華裔美術設計師Ray Chan於今年四月甫逝，他堅持本片以高度寫實的面貌呈現，並與幕前幕後人員建立深厚交情，萊恩便於他去世後公開悼念：「我最後對他說的話，就是他能創造魔法，世上絕無僅有。」令本片還內含一份緬懷劇組人員的滿滿洋蔥，《死侍與金鋼狼》將於7月24日搶先全美全台上映。