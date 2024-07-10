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蔡思韵、劉俊謙「路邊吵架」過程全被錄！　她親曝一地雷「瞬間臉臭」

記者蕭采薇／台北報導

香港女星蔡思韵上半年交出成績單，包括電影《還錢》、《九龍城寨之圍城》及影集《誰是被害者2》，而男友劉俊謙近期晉升兩岸三地的新男神。而過去兩人在街頭吵架的影片也被翻出來，她坦言，自己當時看到影片後笑到不行，「我認真忘記在吵什麼，很像看一個戲劇。」

▲▼ 蔡思韵媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡思韵宣布來台Long Stay，將連拍兩部作品。（圖／記者黃克翔攝）

蔡思韵10日在台出席媒體茶敘，宣布七月底將LONG STAY台灣數月，拍攝短片和恐怖類型電影。而他也連兩部片都是人妻，經紀人開玩笑爆料，合作男星都是大帥哥，「不夠帥我不會讓她嫁的！」蔡思韵此外還要升格當人母，被問到現實生活中是否有結婚生子計畫？蔡思韵笑說：「現階段想要專注在工作上。」

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近來男友劉俊謙晉升新男神，蔡思韵在香港受訪時，曾開玩笑說願意接受一夫多妻，兩人過去在路邊吵架影片也被翻出。蔡思韵說，其實想不起來當時發生什麼事，但她和劉俊謙私下不常吵架，即使有不合通常都是小事。

▲▼ 蔡思韵媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡思韵在接下來兩部作品中，都將飾演人妻。（圖／記者黃克翔攝）

像是蔡思韵容易因為肚子餓會生氣，「我記得有一次我肚子很餓，想吃一家餐廳，結果都走到了那家店，他就說還是吃別間，我們就又走了一段，那時候我臉就很臭。」不過兩個人私下在朋友聚會也不是會放閃嗎？蔡思韵笑說，兩人會不小心說出：「你要不要吃菜菜？」

▲▼《誰是被害者2》上線記者會-劉俊謙。（圖／記者周宸亘攝）

▲劉俊謙和蔡思韵感情令人欣羨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

另外，蔡思韵7月底開始待在台灣三個月，這是繼她大學來台唸書後，待最長的時間。蔡思韵說：「疫情過後，每次來台灣特別珍惜，每次來台灣拍戲都覺得很難得。」而先前蔡凡熙、李沐等人赴日本旅遊，大吃大喝讓她胖了2、3公斤，被經紀人叮囑了一頓，「他（劉俊謙）也說我胖胖的比較好看，可能喜歡我看起來健康的樣子。」

 

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