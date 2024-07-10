日前偶像兒玉遙認整形「至少砸200萬」！　新舊照對比曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

27歲的日本女星兒玉遙，14歲作為女團「HKT48」的一員出道，2019年離開團體後，除了從事演員工作外，也經營起個人YouTube頻道。近期她為了紀念頻道突破10萬訂閱，錄製問答影片，在片中大方坦承自己從10幾歲就開始整形，估計已經為此花費1000萬日元（約台幣202萬元）以上，引發網友關注。

▲兒玉遙親自證實動過整形手術。（圖／翻攝自IG／haruka_kodama919）

兒玉遙8日在YouTube上傳10萬訂閱QA影片，片中準備了100個問題，包含「自己的3個優點」、「人生中最感動的事」、「喜歡的電影」等等，其中當她被問到「做過整形手術嗎」時，她大方坦言「有做過」，而接著面對「（到目前為止）在整形上花了多少錢」的疑問時，她則坦言自己沒有仔細算過，不過前前後後應該花了1000萬日元以上，「因為從10幾歲就開始做了」。

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▲▼兒玉遙坦言整形費用至少有千萬日元。（圖／翻攝自IG／haruka_kodama919）

其實兒玉遙的演藝生涯經歷不少波折，近年飽受外界對她「外貌改變」、「動過整形手術」的質疑，2017年時，則曾因健康因素宣佈暫停演藝活動，直到2019年才回到鏡頭前，之後她證實是因為憂鬱症才停工，而她這次大方面對整形話題的態度，也獲得許多網友的讚賞。

▼兒玉遙問答影片。（翻攝自YouTube／【兒玉遥公式】はるっぴちゃんねる）