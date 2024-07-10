泰國第一天團Bodyslam來台開唱　團隊空運600公斤器材原味演出

記者蕭采薇／台北報導

泰國第一天團Bodyslam成軍22年，宣布展開「THE SUNNY SIDE UP TOUR 2024」世界巡迴演唱會，台北站將於9月16日於Zepp New Taipei登場。工作團隊將空運泰國巡演六百公斤的器材來台，讓歌迷能一睹泰國第一天團Bodyslam極具震撼力十足的搖滾演唱會。

▲泰國第一天團Bodyslam將來台開唱。（圖／NAC可以娛樂提供）

首度在台開唱的Bodyslam來說，心情更是既興奮又緊張，他們表示：「非常非常開心，已經在期待到時候看到現場的畫面了。」才剛慶祝成軍22週年的Bodyslam，可以說是一代泰國人的共同集團青春記憶，他們從2002年出道後就極受大家的歡迎，除了歌曲深入人心外，過去每每開唱更是創下場場爆滿的傳奇紀錄，完全站穩泰國第一天團的地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Bodyslam將空運泰國巡演六百公斤的器材來台。（圖／NAC可以娛樂提供）



尤其是主唱Toon，更是泰國家喻戶曉的傳奇人物！舞台上是一位用震撼人心的樂團主唱，但私下他也是馬拉松跑者。他過去發起「一人一步」募款長跑計畫，從泰國南部跑到泰北、為期55天，最後為11家醫院募到近14億泰銖的捐款。

▲Bodyslam是泰國第一天團。（圖／NAC可以娛樂提供）

如今，他們即將首次在台演出，熱愛跑步、運動的主唱Toon也透露，曾在2019年3月來台東參加2019 IRONMAN鐵人三項盛事，對台灣留下美好的印象，9月再度旋風訪台的他們，被問到這一趟有沒有機會到訪一些景點，Bodyslam也表示：「應該會去一些主要的市區、重要的景點看看，因為知道台灣有很多著名的景點。」演唱會將於9月16日於Zepp New Taipei舉行。