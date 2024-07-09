江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

記者田暐瑋／綜合報導

已婚外科名醫江坤俊負面醜聞連環爆，先是爆出與女護理師關係匪淺，接著又被控性騷同台營養師，曾和他共同主持的主播鄭凱云也證實遭性騷。保健達人鄭雲龍長期是江坤俊主持節目《健康2.0》的來賓，得知此事後發文力挺鄭凱云，坦言對性騷行為相當憤怒，更開第一槍抵制江坤俊：「未來跟江坤俊有關的活動，我都不會出席。」

▲《健康2.0》主持人鄭凱云也曾遭到江坤俊騷擾。（圖／翻攝自臉書）

鄭雲龍8日發文力挺鄭凱云，直言《健康2.0》是最喜愛的健康節目之一，9年前開始受邀擔任該節目的來賓，鄭凱云是第一任主持人，為節目付出巨大努力，認為是鄭凱云塑造了節目的風格與靈魂，後來更替過多次主持群，「2020年江坤俊醫師從來賓一躍變成跟凱云一起主持，但沒過多久不知什麼緣故，就變成兩組主持人：凱云自己主持以及江坤俊醫師與韋汝共同主持，為什麼會拆夥？現在終於知道原因了。」

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鄭雲龍心疼鄭凱云隱忍委屈，即便兩人有私交，對方卻從未說出遭到性騷一事，自己是看到新聞才恍然大悟，他也立即向節目方表明：「延期的這一集，雖然已預留時間，但因江坤俊涉及性騷擾事件，無法參加錄製。如果主持人仍然是江坤俊，請恕無法出席。」直言儘管自己影響力有限，但未來會抵制任何有關江坤俊的活動。

▲鄭雲龍力挺鄭凱云。（圖／翻攝自鄭雲龍臉書）

鄭雲龍臉書全文：

上週五原本要去TVBS錄『健康2.0』，但因為主持人江坤俊爆外遇而停棚，昨天教完2日研習班回家之後，老婆跟我講凱云曾遭江坤俊醫師性騷擾，讓我非常生氣。

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健康2.0是我最喜歡的健康節目，沒有之一，我大約9年前就開始受邀在健康2.0擔任來賓。

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《健康2.0》前名為《健康兩點靈》，而《健康兩點靈》的初始主持人就是鄭凱云，凱云對於這個節目的成功有很大的功勞，我個人認為是她從在《健康兩點靈》時期就塑造出這個節目的風格與靈魂。

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《健康兩點靈》在2014年改名健康2.0，由資深主持人陳月卿主持，2016年又換回鄭凱云主持，2020年江坤俊醫師從來賓一躍變成跟凱云一起主持，但沒過多久不知什麼緣故，就變成兩組主持人：凱云自己主持以及江坤俊醫師與韋汝共同主持，為什麼會拆夥？現在終於知道原因了。

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凱云一直是非常善良的人，我們雖有小私交，但她從未透露過他的委屈，直到看到新聞以及 莎莉夫人的報導，我才恍然大悟。今天週一上班我就跟製作單位反應：『延期的這一集，我雖然有先將時間留下來，但因為江坤俊涉及曾性騷擾凱云，我有不平之氣，若主持人仍然是江坤俊，請恕無法出席。』

我的影響力雖然有限，但未來跟江坤俊有關的活動，我都不會出席。

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現在人們對成功的基本觀念改變了，演藝圈、網紅圈帶頭展示個人魅力的重要性，也就是說成功與否取決於個性、溝通技能、社會形象，以及維持良好人際關係的圓熟技巧，品格不再被重視，反而是運用公關技巧以贏得好感的能力更被重視。江P是有個人才華與公眾魅力的人，因此粉絲才會這麼多，TVBS才會力捧，但若沒有品格做後盾，一時的成功便難以為繼。唯有基本的品格能夠為個人魅力、人際關係技巧賦予生命。

品格是什麼？我曾分享過一篇短文，歡迎分享：https://www.facebook.com/share/p/z9s8zzApMjmoMGVJ/

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如果您也常看健康2.0節目，未來還請繼續支持好節目，製作人及節目製作夥伴們都非常用心的將健康知識帶給民眾，若你也想對凱云表達關懷與支持，歡迎到 鄭凱云的粉專貼文上給予溫暖。