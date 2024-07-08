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尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber尼克和妻子Ashly先前帶著家人到泰國旅行，沒想到，在6日最新上傳的影片中，尼克透露自己的包包被割破，也有東西遺失了，導致旅遊的好心情被破壞。

▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自尼克IG及YouTube）

▲尼克和Ashly到泰國旅遊，沒想到竟遭竊。（圖／翻攝自尼克IG及YouTube）

尼克在結束最後一天行程回到飯店時，發現自己的後背包底部被割破了一個洞，無奈說道：「就是聽過很多次去外面玩，要小心被偷東西、被割包包，結果我們真的遇到了。」尼克表示，他因為覺得將包包背在前面很累，所以都是背在後方，沒想到這樣的習慣竟害自己最愛的包包被割破。

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▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克的背包被割破。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克在檢查背包後發現，他的墨鏡和相機電池都不見了，不過，他也慶幸相機體積較大，不容易掉出包包，而且他有特意將皮夾藏在包包內層，沒有太多的損失。至於到底是被惡作劇，還是真的遇到小偷，尼克說：「誰知道，這個世界上有些人的道德底線就很低啊，你也不知道他出於哪種目的。」

▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克檢查包包後，發現沒有太大的財物損失。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克和Ashly也分享了先前在泰國大皇宮遇到的詐騙事件，他們指出，大皇宮的步行區會有很多自稱是當地導遊的人，對方會謊稱大皇宮沒開，將遊客騙去其它的地方消費，「好幾年前，七、八年有了，現在這一套在那邊都還有。」提醒大家在外旅遊要特別注意安全。

▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克和Ashly曾被假導遊欺騙。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲▼尼克遊泰國「包包遭小偷割破」　1習慣惹禍嘆：有些人道德底線就很低。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

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這群人, 尼克, Ashly

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