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謝京穎黑化綁架婆嫂！　「虐待吳婉君」瘋魔演技嚇壞爺奶：真的派

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》劇情放大絕，謝京穎飾演的瘋魔林安琪，竟然綁架婆婆杜清玉（賴芊合飾）跟嫂嫂何愛嘉（吳婉君飾），引發觀眾的怒火。戲外，謝京穎坦言綁架戲難拍，因為必須塞食物跟潑水，只能一次完成，拍攝前就特別對過好幾回，而自己則是心情太緊張，當天全部拍完才放心吃飯。

▲謝京穎、吳婉君。（圖／民視提供）

▲謝京穎在劇中綁架婆婆跟嫂嫂。（圖／民視提供）

謝京穎日前拍攝綁架橋段，在大熱天下出外景，因為自己是綁匪身份穿了一身黑，全身上下都相當吸熱，事前準備的涼感毛巾跟電風扇，只能不斷地吹，所幸劇組也隨時準備陽傘，至少等戲的過程不用曬太陽，相當敬業。

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▲謝京穎、吳婉君。（圖／民視提供）

▲謝京穎在劇中綁架婆婆跟嫂嫂。（圖／民視提供）

而這一次謝京穎在《愛的榮耀》中盡情使壞，她透露製作人王珮華原先還擔心她婆婆看了會不會有陰影，幸好對方知道一切都是演戲，也很感謝家人們都很支持她的工作，自己的爺爺奶奶也都有看，還會說「你這次真的有派喔！」

▲謝京穎、吳婉君。（圖／民視提供）

▲謝京穎在劇中使壞。（圖／民視提供）

此外，在劇中被謝京穎綁架的吳婉君，表示夏日拍戲只能不斷增加防曬產品還有撐傘，沒事的話更要多喝水。另外，她笑說自己髮量多，每天在戶外拍戲都像戴毛帽一樣煎熬，這幾次拍攝外景熱到最高點，而棚內冷到發抖，直呼「愛嘉（角色名）『愛的大逃亡』根本是冰火五重天。」

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愛的榮耀, 謝京穎, 吳婉君

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