快訊／宋仲基喜宣布「升格二寶爸」！　辣妻結婚2年又懷孕了

記者張筱涵／綜合報導

韓星宋仲基去年和凱蒂（Katy Louise Saunders）結婚並升格當爸，今（8日）驚喜傳出他們迎來了第二個愛的結晶，目前妻子正專注於胎教和養身，經紀公司也在第一時間證實喜訊。

▲宋仲基和凱蒂升格當二寶父母。（圖／翻攝自Instagram／hi_songjoongki、CFP）



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宋仲基經紀公司HighZiumStudio今天證實喜訊，「宋仲基夫妻倆迎來了二寶，預產期和孩子的性別屬於私生活領域，所以難以確認」。

宋仲基和凱蒂2021年透過朋友介紹相識，進而發展成戀人，2022年12月傳出交往消息後，大方認愛並同時宣布結婚和妻子已經懷孕的消息，當時宋仲基深情告白「我發誓今後會一直陪在支持並互相珍惜的凱蒂身邊，共度每一刻珍貴時光，也將攜手共度一生」。

而宋仲基也在2023年6月宣布大兒子出生的好消息，當時更曬出和食指被寶寶緊握著的溫馨照，感性告白「打造一個幸福家庭是我們一生最大夢想，對我們夫妻而言，這就是最珍貴的禮物」，也很感謝許多人給予夫妻倆加油打氣。

▲宋仲基曾曝光兒子的小手。（圖／翻攝自Instagram／hi_songjoongki）