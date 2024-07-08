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江坤俊性騷鄭凱云驚爆證據確鑿！4年內幕曝光　寫道歉信交換節目

資深媒體人、作家莎莉夫人痛斥，電視台在明知江坤俊是性騷擾犯，還把他推上枱面，聯手共同欺騙觀眾4年。（圖／翻攝自臉書／江坤俊醫師）

▲資深媒體人、作家莎莉夫人痛斥，電視台在明知江坤俊是性騷擾犯，還把他推上枱面，聯手共同欺騙觀眾4年。（圖／翻攝自臉書／江坤俊醫師）

圖文／CTWANT

已婚外科名醫江坤俊負面醜聞連環爆，先是爆出與女護理師關係匪淺，接著又被控性騷同台營養師，以及性騷擾主播鄭凱云。對此，資深媒體人、作家莎莉夫人痛斥，「電視台在明知江坤俊是性騷擾犯，還把他推上枱面，聯手共同欺騙觀眾4年。」

莎莉夫人表示，如所有媒體報導的內容，鄭凱云要求，江坤俊必須為他的醜陋不當言行，造成她的身心陰影，向她鄭重道歉，而電視台及旗下的經紀公司高層，都知道這件事，因為這起性騷擾案件的兩造，都是被公司器重的人物。

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莎莉夫人指出，事件發生的2020年，也是經紀公司決定力捧江坤俊，從節目固定來賓一躍成為節目主持人的關鍵年，經紀公司把他打造成「外科權威」、「暖心愛家醫師」、「女性健康守護者」，確定人設的市場定位後，以他為中心，羅列出未來可能發展的商業模式。

莎莉夫人直言，提告的是公司的老臣，被告的是公司看好的金雞母，證據確鑿的情況下，江坤俊從原本的一口否認全是誤會，到後來接受公司勸說，寫下親筆簽名的道歉信給鄭凱云；電視台實在捨不得這隻金雞還沒完全下完金蛋，就因「這點小事」毀了未來每年可以帶來的上億收入，於是，既然鄭凱云要求道歉，就給她一封親筆簽名道歉函，不能同台主持，就拆夥，江坤俊主持2集、鄭凱云主持2集，在不同時段播出。

莎莉夫人分析，如此一來，安撫了受害者，也保住了金雞母，「江坤俊是真心道歉嗎？當然不是，這是電視台跟他的交換條件，只要江坤俊親筆簽名道歉，電視台保證留下他繼續主持，一切經紀約照常屢行，重點是，電視台保證這起性騷擾事件不會傳出去，一旦傳出去，江坤俊人設崩毀，電視台也賺不到錢，電視台在明知江坤俊是性騷擾犯，還把他推上枱面，聯手共同欺騙觀眾4年。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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莎莉夫人, 江坤俊, 鄭凱云, 周刊王

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