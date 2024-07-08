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韓網熱門／泫雅、龍俊亨爆結婚！　網見公司回應：職員真的好辛苦

記者張筱涵／綜合報導

泫雅今年1月認愛龍俊亨後，多次被拍到零遮掩甜蜜約會，態度大方。令人意想不到的是，他們今（8日）被爆將在10月11日結婚，熟人更出面透露他們對彼此間的信任非常堅定，隨著男方公司回應「確認中」，再次掀起韓網討論。

【GLOBAL K-POP STAR第一對夫妻誕生，泫雅、龍俊亨10月11日結婚】

【泫雅、龍俊亨傳10月結婚…公司「確認中」】

韓媒《YTN》報導，泫雅和龍俊亨將在10月11日於首爾某場地舉行結婚典禮，兩人的共同熟人透露「兩人當朋友了好長一段時間，對演藝圈的苦楚都很能理解，雙方能帶給彼此的慰藉和共鳴讓信賴與信任感非常堅定，最近發展成戀人後，對之間的愛情十分確定，決定結婚。」而目前龍俊亨經紀公司BLACK MADE表示「確認後再發表聲明」。

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▲▼龍俊亨　泫雅。（圖／翻攝自Instagram／bigbadboii、hyunah_aa）

｜討論區留言｜

1. 要結婚？不過很配啦

2. 好的～百年好合

3. 該不會是懷孕了吧

4. 泫雅跟他交往後，整個風評變很不好欸…

5. 喔喔，反正只是他們自己的選擇，只是希望不要去上結婚育兒這類的節目抱怨什麼

6. 請別放生彼此！一定要幸福喔

7. 哇，真的好神奇，人生果然充滿未知數

8. 希望是錯誤報導

9. 他們有交往很久嗎？

10. 拜託說是錯誤報導！快！唉…我頭好痛

11. 嗯？又沒跟經紀公司討論嗎？

12. 公司職員星期一一大早就好辛苦

13. 既然要這麼隨心所欲地過活，怎麼不乾脆開間一人經紀公司，為什麼要加入別人公司讓職員那麼辛苦？

14. 如果是真的這是值得祝福的事情，但至少要跟公司說吧…再這樣下去只是會讓隨心所欲的形象更深，很惋惜

15. 又沒跟公司說啦？

16. 跟經紀公司什麼的無關，我只希望這不是真的，她跟E'Dawn交往那麼久也還是分手了，現在（跟龍俊亨）交往沒多久就要結婚嗎

17. 雖然是因為她之前做過這類的事情，但也可能是正式宣布前，消息被外流後被報導的啊，可能也不知道會被這樣報出來吧，待會整理完聲明就會發表了吧

18. 如果真的又是瞞著公司宣布的話，他們兩個就攜手開間公司吧

19. 至少要跟公司說吧，決定當然是本人決定，但電話都是公司的人在接啊

20. 公司職員真的會瘋掉吧，戀愛的事情也是看報導才知道，現在要結婚也是看報導才知道

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韓網熱門, 泫雅, 龍俊亨

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