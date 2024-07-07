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蔡阿嘎團隊搞失蹤放鳥！隔1年知真相「水好深」釣出耶嫩海巡親回

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前公開講述解雇前員工蘿拉的原因，是因為對方使用AB合約的手法獲利，不法金額高達8位數。蘿拉走之後，工作室迎來大變動，建立多名業務窗口，前員工耶嫩也回鍋。隨著蘿拉AB合約手法被曝光，網路上也開始有許多廠商跳出來爆料，其中就有人指出曾被蘿拉放鳥，沒想到釣出了耶嫩親自回覆。

▲耶嫩回歸大頭佛娛樂。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

▲耶嫩回歸大頭佛娛樂。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram）

一名網友在Threads上爆料，透露去年有邀約蔡阿嘎合作，收到回信後，被要求要私下加LINE，還約了線上會議提案，然後到了開會當天卻被放鳥，蘿拉也直接消失、已讀不回，讓該廠商傻眼「當時認真覺得網紅就這樣大牌，鼻子摸摸，沒關係我們不夠格」，如今蘿拉風波爆發，才知道「原來水那麼深」，也藉此呼籲業主要認真檢視公司狀況，否則「一顆屎真的會壞了一鍋粥」。

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▲耶嫩海巡回覆廠商貼文。（圖／翻攝自Threads）

▲耶嫩海巡回覆廠商貼文。（圖／翻攝自Threads）

該網友近來又向蔡阿嘎發出了邀約，表示「神保佑可以收到回覆，他們現在應該收到雪片般的信件」，時隔一年還是希望能與蔡阿嘎合作，沒想到過沒多久，就釣出了耶嫩親自回覆「可以偷偷跟我說關鍵字」，網友也感激地表示「謝謝耶嫩出來海巡有你真好」。

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