短今不捨「男觀眾遭人身攻擊」發聲！　64字還原錄影內幕

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）日前上節目《小姐不熙娣》挑戰一字馬，沒想到一跳起來就大力撞到地板，使她當場痛到落淚。然而，當天節目上有邀請觀眾一同錄影，不過事後卻疑似有網友對男觀眾人身攻擊。為此，短今在今（7）日也在社群發聲了。

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今強調，節目中的發言僅僅只是為了製造效果，希望大家不要上升到人身攻擊的層面，「只是節目效果而已，就像我說去死，也不是真的希望大家去死。」她呼籲觀眾們能夠理解這一點，不要因為節目效果，而對男觀眾在節目中的發言，進行過度解讀或批評，「當作好笑的餘興節目笑笑就好囉。」

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▲短今希望大家不要對男觀眾人身攻擊。（圖／翻攝自threads／sammie_923）

事實上，短今當時在節目上跳完一字馬後，有名男觀眾直言「我覺得短今可以去養傷退休了」，讓她聽完後露出驚訝的表情，全場也都被該觀眾的言論給震驚，就連主持人小S聽完後都說：「我覺得你讓我很不爽，麻煩你出去好不好。因為同樣是啦啦隊，你怎麼可以這樣傷害她，她都已經受傷了。」節目片段掀起網友討論，同時也有不少人紛紛留言關心短今的傷勢。