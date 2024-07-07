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認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

記者劉宜庭／綜合報導

節目《康熙來了》2004年開播，並於2016年停播，至今仍有許多觀眾頻頻翻看回味。當時擔任主持人之一的蔡康永，近日重提當年錄影插曲，曾遇過有來賓謊稱會說外星語，他因此氣到當場翻臉走人，「你要騙人也太不敬業了。」

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

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在節目《毛雪汪》中，主持人毛不易提問：「你們在《康熙》當中會不會有「實際的情況你們是知道的，但是要是問出一個『給觀眾聽的』？」蔡康永坦言，和小S的原則是不說謊、可是可以隱瞞，「就是知道這個人有那件事情，可是我們無論如何不能講，事先也溝通過了，那就不講，可是會用眼神告訴觀眾 說後面有別的事情，可是我們不能講。」

蔡康永和小S對觀眾的態度是「我們有為難之處，我們讓你們知道我們為難，就好了，我覺得這樣已經仁至義盡了，就是不用特別挖別人的傷疤來給你看，可是要告訴你說其實是有傷疤的。」被問到錄製《康熙來了》期間，是否遇過翻臉的來賓？他思考一下後回答，「有我翻臉的，很好笑。」

由於蔡康永每次錄《康熙來了》，都會一口氣先看5集將要錄製的內容，「所以我從一早看到那一集的時候，我就說這不能錄，然後詹製作人（詹仁雄）就進來說『這個人好有意思』，我說我不信這件事情。」原來，他不願錄這一集的原因是，對方聲稱會講外星語，「就算會講外星語，我也錄不了一集啊，這他怎麼能用外星語跟我聊一集呢？而且我不信。」

▲蔡康永做《康熙來了》測驗只拿28分。（圖／翻攝自臉書／蔡康永）

▲蔡康永,小S出席康熙最後一次錄影感謝會（圖／ETtoday資料照）

▲蔡康永回顧當年《康熙來了》錄影插曲。（圖／翻攝自臉書／蔡康永、ETtoday資料照）

「然後，製作人就說，那你錄錄看，然後不行就算了，結果就來了一個中年人，然後說會講外星語。」蔡康永當場要求對方用外星語稱讚徐熙娣，「他就講了一串話，然後過一會我就跟他聊別的，大概過了3分鐘，我就說，跟你再講一次剛才稱讚徐熙娣的話，然後他就在講一遍，跟剛剛那個完全不同。」

「然後我就放他在那邊說『我們今天不要錄了』，就走掉了。」蔡康永還原當時動怒離場的原因，「我的態度是說，你如果要說你會說外星語，你好歹有一套外星語是可以應付我的，這就是你要騙人也太不敬業了。」

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康熙來了, 蔡康永, 毛雪汪, 毛不易, 詹仁雄, 小S, 徐熙娣

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