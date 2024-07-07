晏柔中照片「腹部隆起」　打消懷孕誤會：那只是小腹

記者顧齊祐／綜合報導

女星晏柔中5日在社群平台發佈了多張全家合照，而畫面中晏柔中的微凸的腹部卻成為了焦點，讓不少網友懷疑她是不是即將迎來第二胎，但她隨後也留言回應：「那是小腹。」消除了大家的誤會。

▲晏柔中腹部微凸被懷疑懷有二胎。（圖／翻攝自Instagram／@crystalyen418）



晏柔中5日在個人Instagram帳號分享了多張與老公楊孟霖帶兒子出遊的合照，其中一張她穿著寬鬆洋裝抱著兒子的照片裡，可以看到她的腹部有著稍微隆起，讓不少粉絲開始懷疑她是否再度懷孕。網友們紛紛留言表示：「恭喜雙寶降臨」、「二寶要來了嗎？」、「怎麼感覺又有小孩了！！」。

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不過，晏柔中馬上就在留言區解釋：「大家冷靜…那是小腹。」消除大家的疑惑，並在6日再度發文澄清，分享了與粿粿到南韓旅遊的照片，畫面裡兩人都露出腰部展現平坦小腹，強調：「雖然非常想二寶但我的肚子還是平的唷，希望下個月可以收到真正的恭喜？(≧∇≦)。」

▲晏柔中展現平坦小腹澄清懷孕誤會。（圖／翻攝自Instagram／@crystalyen418）

晏柔中因參加《全明星運動會》表現優異，知名度大開，在去年4月公開認愛同為演員的老公楊孟霖，並在同年8月順利產下兒子「小楊桃」，雖然這次懷孕消息只是誤會一場，但也有不少粉絲祝福她能順利迎來二寶。