ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

北影／大元深V開到腰「上半身只蓋2片布」　一轉身整片美背露出！

記者黃庠棻／台北報導

第26屆台北電影獎頒獎典禮在6日於中山堂盛大舉行，當天邀請許瑋甯、鍾欣凌、Lulu黃路梓茵、薛仕凌、謝盈萱、柯佳嬿、徐若瑄等大咖藝人擔任頒獎人，由百白、大鶴（林鶴軒）擔任主持人，稍早以《愛的噩夢》入圍最佳女配角的林艾璇（大元）現身，一襲珠光禮服展露姣好身材。

▲▼ 2024台北電影節頒獎典禮，愛的噩夢-項婕如、林艾璇、林柏宏 。（圖／記者李毓康攝）

▲林艾璇大秀姣好身材。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林艾璇（大元）昨（5）日在北影酒會就撂下狠話，表示已準備好華麗戰袍給未婚夫鼓鼓驚喜，沒想到6日典禮現身，果然驚艷在場所有人。大元穿了一套帶有珠光的香檳色禮服現身，上半身只用了兩片布遮掩胸前風光，中間大開身V到腰部，不管是正面還是側面看，渾圓形狀一覽無遺，展現火辣身材。

▲▼ 2024台北電影節頒獎典禮，愛的噩夢-項婕如、林艾璇、林柏宏 。（圖／記者李毓康攝）

▲林艾璇 。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，大元的禮服相當有誠意，不只上半身正面狂露胸前風光，一轉身更是露出大片美背，僅有幾條線綁住。對此，大元表示自己為了這套禮服，已經有好多天沒有好好吃飯，今天一整天只吃了水煮蛋，被問到未婚夫鼓鼓的反應，她則透露對方還沒看到，笑曝「禮服尺度太大，他不能接受的話也沒辦法，只能接受。」

▲林艾璇（大元）。（圖／記者黃庠棻攝）

▲林艾璇（大元）。（圖／記者黃庠棻攝）

▲林艾璇（大元）。（圖／記者黃庠棻攝）

一同現身的項婕如同樣靠著《愛的噩夢》入圍最佳女主角獎，她的禮服雖然沒有大元尺度大，但仍大方地秀出美背且裙擺開高衩秀出美腿，她透露自己沒有像大元一樣控制飲食，反而不小心在北影酒會吃太多，懊惱地直呼「現在有點後悔。」

▲▼ 2024台北電影節頒獎典禮，愛的噩夢-項婕如、林艾璇、林柏宏 。（圖／記者李毓康攝）

▲項婕如。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大元, 林艾璇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 北影／世紀大和解！百白現場脫稿激吻　大鶴抹唇狂喊：彩排沒這段啦
  2. 梓梓穿上比基尼胸口炸開　張立東看傻被花花罵骯髒鬼
  3. 蔡依林跳到袖子全是汗！　手一揮「水狂噴出」賣力畫面全被拍
  4. 不斷更新／陳意涵《小曉》奪北影最佳女配　上台前「擁抱女兒」
  5. 試鏡失敗30次「為什麼他們可以」！11歲鄭又菲淚奪北影新人
  6. 寶弟帶娘出征尬文章　金友莊旗袍上身美呆
  7. 梁舒涵大腿「驚現大片瘀青」遭疑被家暴！　露面親曝原因
  8. 吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」
  9. 台粉賺到！粉絲點歌〈Lemon〉　金秀賢脫稿加碼「樂隊衝上台伴奏」
  10. 北影紅毯／柯震東合體韓版《那些年》振永、多賢　私下對談內容曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366