北影／大元深V開到腰「上半身只蓋2片布」　一轉身整片美背露出！

記者黃庠棻／台北報導

第26屆台北電影獎頒獎典禮在6日於中山堂盛大舉行，當天邀請許瑋甯、鍾欣凌、Lulu黃路梓茵、薛仕凌、謝盈萱、柯佳嬿、徐若瑄等大咖藝人擔任頒獎人，由百白、大鶴（林鶴軒）擔任主持人，稍早以《愛的噩夢》入圍最佳女配角的林艾璇（大元）現身，一襲珠光禮服展露姣好身材。

▲林艾璇大秀姣好身材。（圖／記者李毓康攝）

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林艾璇（大元）昨（5）日在北影酒會就撂下狠話，表示已準備好華麗戰袍給未婚夫鼓鼓驚喜，沒想到6日典禮現身，果然驚艷在場所有人。大元穿了一套帶有珠光的香檳色禮服現身，上半身只用了兩片布遮掩胸前風光，中間大開身V到腰部，不管是正面還是側面看，渾圓形狀一覽無遺，展現火辣身材。

▲林艾璇 。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，大元的禮服相當有誠意，不只上半身正面狂露胸前風光，一轉身更是露出大片美背，僅有幾條線綁住。對此，大元表示自己為了這套禮服，已經有好多天沒有好好吃飯，今天一整天只吃了水煮蛋，被問到未婚夫鼓鼓的反應，她則透露對方還沒看到，笑曝「禮服尺度太大，他不能接受的話也沒辦法，只能接受。」

▲林艾璇（大元）。（圖／記者黃庠棻攝）

一同現身的項婕如同樣靠著《愛的噩夢》入圍最佳女主角獎，她的禮服雖然沒有大元尺度大，但仍大方地秀出美背且裙擺開高衩秀出美腿，她透露自己沒有像大元一樣控制飲食，反而不小心在北影酒會吃太多，懊惱地直呼「現在有點後悔。」

▲項婕如。（圖／記者李毓康攝）