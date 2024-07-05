琳妲昔遇經紀人A公關品！　揭離譜對話無奈嘆：有錢使鬼推磨

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎拍片證實，前員工蘿拉在任職期間不僅以AB合約詐財8位數，甚至還以團隊名義索討公關品、捏造其他不實謊言，因此將她開除，消息曝光後引發各界討論。為此，「樂天女孩」琳妲今（5）日也發文透露，以前曾遇過有經紀人A錢甚至把公關品拿去用，讓她無奈表示：「有錢使鬼推磨。」

▲琳妲是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Facebook／linda831212）



琳妲提到，由於自己不是全經紀約，所以在工作過程中遇過各式各樣的經紀人和窗口，有些人不但A了很多錢，還騙廠商、騙藝人，甚至還拿了很多公關品回收自用。為此，琳妲直言，即使這些行為已毀掉藝人的名聲，對方也絲毫不在意，因為他們只是領錢做事，「有錢使鬼推磨。」

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▲琳妲會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／琳妲-林羿禎）

琳妲透露，曾遇過某個經紀人收到7樣保養品，卻沒有轉交給她，廠商不斷追問她的使用感受，而經紀人卻回覆對方：「她說沒什麼感覺耶，反正她是演員，要她怎麼講就好。」琳妲無奈表示，自己在直播前一天才拿到腳本，必須在半小時內熟記7樣保養品的成分和效果。為此，她坦言：「我什麼都沒拿⋯⋯⋯」，而廠商則誤以為她難搞，直到她解釋後才得知，當時負責的窗口把她的公關品都拿回去用了。

▲琳妲發文透露以前也遇過不好的經紀人。（圖／翻攝自threads／linda831212）

然而，琳妲也分享自己遇到的正面例子，她表示並非所有經紀人和窗口都如此不負責任，她有遇過一些將藝人視如家人的好經紀人，雙方互相支持、共同成長。為此，琳妲有感而發地寫道：「我們一步一步來，一步一步溝通，一起進步，一起努力，這才是我追求的。」