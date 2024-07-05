ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

琳妲昔遇經紀人A公關品！　揭離譜對話無奈嘆：有錢使鬼推磨

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎拍片證實，前員工蘿拉在任職期間不僅以AB合約詐財8位數，甚至還以團隊名義索討公關品、捏造其他不實謊言，因此將她開除，消息曝光後引發各界討論。為此，「樂天女孩」琳妲今（5）日也發文透露，以前曾遇過有經紀人A錢甚至把公關品拿去用，讓她無奈表示：「有錢使鬼推磨。」

▲琳妲是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自threads／linda831212）

▲琳妲是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Facebook／linda831212）

琳妲提到，由於自己不是全經紀約，所以在工作過程中遇過各式各樣的經紀人和窗口，有些人不但A了很多錢，還騙廠商、騙藝人，甚至還拿了很多公關品回收自用。為此，琳妲直言，即使這些行為已毀掉藝人的名聲，對方也絲毫不在意，因為他們只是領錢做事，「有錢使鬼推磨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／翻攝自Facebook／琳妲-林羿禎）

▲琳妲會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／琳妲-林羿禎）

琳妲透露，曾遇過某個經紀人收到7樣保養品，卻沒有轉交給她，廠商不斷追問她的使用感受，而經紀人卻回覆對方：「她說沒什麼感覺耶，反正她是演員，要她怎麼講就好。」琳妲無奈表示，自己在直播前一天才拿到腳本，必須在半小時內熟記7樣保養品的成分和效果。為此，她坦言：「我什麼都沒拿⋯⋯⋯」，而廠商則誤以為她難搞，直到她解釋後才得知，當時負責的窗口把她的公關品都拿回去用了。

▲琳妲是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自threads／linda831212）

▲琳妲發文透露以前也遇過不好的經紀人。（圖／翻攝自threads／linda831212）

然而，琳妲也分享自己遇到的正面例子，她表示並非所有經紀人和窗口都如此不負責任，她有遇過一些將藝人視如家人的好經紀人，雙方互相支持、共同成長。為此，琳妲有感而發地寫道：「我們一步一步來，一步一步溝通，一起進步，一起努力，這才是我追求的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

琳妲, 樂天女孩, 啦啦隊, 網紅, 蔡阿嘎, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光
  2. 老司機哭了！AV女神美谷朱音「無預警宣布引退」：不留任何遺憾
  3. 江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　
  4. 25歲正妹導演自爆紓壓怪癖　藏「色彩」玄機打造駭人懸念
  5. 是元介無預警宣布新身份＋1！　秀身分證嗨喊：值得紀念
  6. 台灣妞搭機遭「紅衣小女孩」驚悚摸背！　張眼抬頭一看差點漏尿
  7. 魏德聖敗訴面臨法拍！《BIG》童星鄭又菲暖心安慰　「私下都有關心」
  8. 劉德華演唱會正式起跑！　「巨龍＋神獸」震撼降臨：我回來了
  9. 白潤音被問「知道流星花園主題曲？」　轉頭求救周渝民：你會嗎
  10. 大元預告「禮服滿厲害」要給鼓鼓驚喜！　陳意涵秒嗆：我們情趣可多了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366