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金秀賢直奔鼎泰豐！黃小愛街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥

記者吳睿慈／綜合報導

男神金秀賢5日晚間約莫6點抵達桃園機場，他特地走到入境大廳與粉絲打招呼，看到現場吸引近800名接機，他表情震驚，並親和力十足繞場收禮物、鞠躬問好，待了約莫2分半左右的時間才離開。他抵台後第一件事就是填飽肚子，直奔鼎泰豐大啖美食，網紅黃小愛在餐廳外巧遇天王、又驚又喜表示「天阿好扯喔」。

▲▼ 金秀賢直奔鼎泰豐！台網紅街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥。（圖／翻攝自黃小愛IG）

▲▼ 金秀賢直奔鼎泰豐！台網紅街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥。（圖／翻攝自黃小愛IG）

▲黃小愛街頭巧遇金秀賢。（圖／翻攝自黃小愛IG）

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▲黃小愛街頭巧遇金秀賢。（圖／翻攝自黃小愛IG）

黃小愛拍片風格大膽敢言、直率性格受到粉絲喜愛，向來熱愛透過IG分享日常的他，5日竟在台北街頭巧遇金秀賢，對方剛抵台變直奔鼎泰豐大啖美食，起初他看到一堆保鑣不知情狀況，在經過一陣詢問後，民眾還神秘地告訴他「你等下就知道」，沒想到等到的是人氣韓星金秀賢。

▲黃小愛巧遇金秀賢超驚訝。（圖／翻攝自黃小愛IG）

▲黃小愛巧遇金秀賢超驚訝。（圖／翻攝自黃小愛IG）

黃小愛近距離見到金秀賢，驚訝地寫下「天阿好扯喔，好帥！我跟金秀賢一起吃鼎泰豐」，影片裡，金秀賢親切地點點頭打招呼，直到走進店內都一路揮手，剛下飛機奔波來到台灣，也絲毫沒有露出疲憊感，明星光環相當搶眼。

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢5日晚間抵達台灣。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢5日晚間抵達台灣。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢2012年靠著《擁抱太陽的月亮》，初嚐走紅滋味，2014年就曾在台舉辦見面會，當時場地設於台北國際會議中心，3000張門票一搶而空，2015年也為了連鎖咖啡店的活動再度訪台，同樣一票難求，如今他再度靠著《淚之女王》翻紅創顛峰，掀起「白賢祐」炫風，這次來台也勢必掀起追星風潮。

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金秀賢, 淚之女王, 金智媛

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